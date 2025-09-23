Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer

Nvidia ska investera upp till 100 miljarder dollar i OpenAI. Lejonparten av pengarna ska användas för att köpa AI-kretsar från Nvidia.

Avtalet är mångårigt och ska bockas av i etapper om 1 GW i taget. Företagen mäter stegen i den effekt som AI-kretsarna drar och 1 GW är av samma storleksordning som en konventionell kärnreaktor genererar.

Företagen ska dessutom samarbeta för att optimera AI-kretsarna så att de fungerar bättre med Open AI:s behov.

På papperet ser avtalet ut att bli ett slag mot AMD som är Nvidias närmaste konkurrent.

När avtalet är undertecknat ska Nvidia köpa nytryckta aktier i Open AI för 10 miljarder dollar. När sedan OpenAI installerat och driftsatt Nvidiaprocessorer i form av Vera Rubin som förbrukar 1 GW ska Nvidia köpa aktier för ytterligare tio miljarder dollar. Planen är att den första etappen ska vara klar i slutet av nästa år.

Processen ska upprepas tills ramen på 100 miljarder dollar är uppnådd.

Från vänster: Greg Brockman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI).