Bosch visar kvantsensor

Under mässan Quantum Effects 2025 nästa vecka i Stuttgart kommer tyska Bosch att visa upp en kvantbaserad magnetometer. Det handlar om en prototyp men är enligt företaget första gången det finns en dylik på en publik tillställning.

Besökarna kommer att kunna testa sensorn med objekt som är magnetiska och se signalerna som genereras längs x-, y- och z-axeln.

Det finns också tre tillämpningar i montern:

Hjärtundersökningar (magnetokardiografi), inklusive en interaktiv demo av mätning av hjärtslag med en spolebaserad hjärtmodell.

Kvantbaserad navigation för flygplan.

Kartläggning av exempelvis naturresurser med högprecisionssensorer.

Bosch Quantum Sensing har arbetat med kvantsensorer i över tio års tid och håller nu på att kommersialisera de första tillsammans med bolaget Element Six som är ett dotterbolag till diamantjätten De Beers.