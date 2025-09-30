Maria efter Lars på SCCC

Maria Huffman tar över som chef för Swedish Chips Competence Centre (SCCC) efter Lars Palm. Amerikanskan har både en lång karriär inom den internationella halvledarbranschen och erfarenhet från Lunds nanovärld.

För Maria Huffman blir det tredje sejouren i Lund. Hon har tidigare arbetet på solcellsbolaget Sol Voltaics och haft chefspositioner på universitetets nanolabb.

På hennes cv finns en lång rad kända bolag framför allt i USA. Det är Motorola, GE, Ramtron, Symetrix, Fusion, Lam Research, Agilent, L3 och Heliovolt. Nu närmast kommer hon från ett jobb som chef för nanolabbet vid Washingtonuniversitetet i Seattle.

Swedish Chips Competence Centre startade formellt den 1 januari och är Sveriges nationella kompetenscenter för halvledarteknik. Uppdraget är att öka kunskaperna hos främst små och medelstora företag, men också att bistå alla som vill få tillgång till EU:s pilotlinor och designverktyg.

SCCC är kopplat till EU:s stora halvledarsatsning Chips Act och initierat av Lunds universitet, Chalmers Industriteknik och KTH. Uppdraget är att sprida kunskap om halvledarteknik, exempelvis att det kan vara vettigt att designa en asic istället för att använda en standardkrets, men också att bistå alla som vill tillverka komponenter i EU:s pilotlinor eller i svenska Myfabs renrum.

För alla som undrar uttalas namnet S-triple-C.

Foto: Kennet Ruona.