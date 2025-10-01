Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska Kasdon Group. Företaget tillverkar elektronik varav ungefär hälften är försvarskunder.

Kasdon kompletterar Notes befintliga närvaro och kundbas i landet och passar väl in i företagets fokus på kvalitet, teknisk expertis och långsiktiga kundrelationer, skriver Note i ett pressmeddelande.

Kasdon grundades 1997 och erbjuder helhetslösningar från en modern anläggning i Willenhall, nära Birmingham. Bolaget med cirka 50 anställda omsatte strax över 12 miljoner pund under det brutna räkenskapsåret 2024/2025.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 28,2 miljoner pund på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 5,9 miljoner pund.

Transaktionen kräver godkännande enligt den brittiska UK National Security and Investment Act vilket förväntas bli klar i mitten av månaden.

Note etablerade sig i Storbritannien år 2008 med köpet av Proqual i närheten av Bristol. 2018 förvärvades Speedboard Assembly Services i Windsor utanför London, år 2021 iPRO i Haddenham och i augusti 2023 DVR i Basildon, Essex.