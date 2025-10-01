Inspireras av Leab

Den 15 oktober bjuder Produktionslyftet in till en informationsträff på plats i kontraktstillverkaren Leabs fabrik i Lövånger.

Programmet inleds 11:30 med gemensam lunch, därefter berättar Leab om sin resa genom Produktionslyftet, följt av en rundvandring i verksamheten. Dagen avslutas med presentation av Produktionslyftet.

Dagen kan ses som en repris på det webbsända frukostseminarium som arrangerades 9 februari i år där deltagarna fick höra om vägen från stationsmontering till att producera i taktade celler.

Leab deltog i Produktionslyftet under åren 2009 till 2010 med fokus på att hantera sin stora produktflora på ett effektivt och lönsamt sätt. Företaget arbetade fram flera smarta arbetssätt som sedan dess har implementerats och utvecklats vidare. Arbetet startade i fabriken i Lövånger för att sedan spridas till fler fabriker inom företaget.

