Qualcomm utropar sig som segrare över Arm

Den amerikanska halvledarjätten Qualcomm hävdar fullständig seger i rättsprocessen som Arm inledde 2022, sedan en amerikansk distriktsdomstol avvisat brittiska Arms krav på att ta upp fallet igen. Det rör licensvillkor kring Arms arkitektur.

Utslaget ogiltigförklarar det sista återstående kravet i Arms stämning, där bolaget försökte få den att riva upp beslutet om licensvillkor efter det att Qualcomm vunnit i en rättegång som avgjordes i december 2024.

Juryn beslutade enhälligt att Qualcomm inte hade brutit mot licensvillkoren och att bolagets processorkärnor som bygger på teknik från köpet av Nuvia år 2021, var korrekt licensierade under de egna licensavtalen, skriver Qualcomm i ett pressmeddelande.

Arm uppger dock att bolaget kommer att överklaga för att få domen upphävd.

Dessutom pågår fortfarande Qualcomms motstämning, som ska upp i domstol i mars nästa år.

Intressant att notera är att Qualcomms licens sträcker sig till 2028 med möjlighet att förlänga den till 2033. Det som kan ställa till det för Qualcomm är att licensen gäller instruktionsuppsättningen i v9. Arm förväntas lansera v10 år 2028 eller 2029. Om den ger fördelar som Qualcomm behöver krävs en ny licens och det finns inget som heter FRAND när det handlar om den här typen av licenser så Arm är fritt att diktera villkoren.

Bakgrunden till tvisten är att uppstartsbolaget Nuvia – grundad av före detta Appleingenörer – utvecklade en egen implementering av Arms CPU-arkitektur. Den blev så lyckad att Qualcomm, ledande tillverkare av mobilprocessorer, köpte Nuvia för 1,4 miljarder dollar år 2021 och därefter har inkorporerat Nuvias lösningar i sina chips.

Det anser inte Arm att Qualcomm hade rätt att göra utan en omförhandling av existerande avtal mellan bolagen. Enligt Arm manövrerade sig Qualcomm till hundratals miljoner dollar i lägre licensavgifter genom köpet av Nuvia. Läs en längre text om tvisten här (länk).