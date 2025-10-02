EG köper displayer och system av Acte

EG Electronics, som ingår i Kamicgruppen, förvärvade igår verksamhet inom displayer och systemlösningar från Acte Solutions, ett bolag inom Lagercrantzkoncernen.

– Vi ser detta som ett strategiskt steg i EG Electronics tillväxtresa. Genom förvärvet får vi tillgång till värdefull kompetens, långvariga kundrelationer och ett utökat produktutbud som direkt stärker vårt erbjudande, säger EG Electronics vd Anders Jacobsson i ett pressmeddelande.

Verksamheten kommer att integreras fullt ut i EG Electronics vilket ska ge en smidig övergång för kunder och partners.