EK Power blir Power&d

EK Power Solutions och Cumatix går samman under det nya namnet Power&d. Bolaget ingår i Addtechgruppen och sysslar bland annat med skräddarsydda kraftlösningar.

Power&d kommer att fortsätta leverera produkter av hög kvalitet samt tjänster inom kraftelektronik och kontrollerad rörelse, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Tack vare den utvidgade portföljen kommer stort fokus att ligga på kundspecifika lösningar utformade efter kundens behov.

Såhär förklarar Power&d sitt namn

“Power” represent our expertise in motion control and power electronics and “Development” our strong capability in research and innovation.