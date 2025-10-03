EK Power blir Power&d

EK Power Solutions och Cumatix går samman under det nya namnet Power&d. Bolaget ingår i Addtechgruppen och sysslar bland annat med skräddarsydda kraftlösningar.
Power&d kommer att fortsätta leverera produkter av hög kvalitet samt tjänster inom kraftelektronik och kontrollerad rörelse, skriver företaget i ett pressmeddelande.
Tack vare den utvidgade portföljen kommer stort fokus att ligga på kundspecifika lösningar utformade efter kundens behov.
Såhär förklarar Power&d sitt namn
“Power” represent our expertise in motion control and power electronics and “Development” our strong capability in research and innovation.