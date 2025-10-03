Easee slipper Elsäkerhetsverkets överrock

Brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar var två av bristerna i norska Easee laddboxar Home och Charge. Dock var de inte så allvarliga att de behöver åtgärdas i redan installerade enheter. Nu avslutas tillsynsärendet och Easee behöver inte längre lämna årliga rapporter.

Laddboxarna Easee Home och Easee Charge belades med försäljningsförbud den 14 mars 2023 i Sverige. Det fanns brister i både dokumentation och teknisk konstruktion som inte uppfyllde gällande krav. Bland annat uppfyllde inte Easees jordfelsbrytarlösning de krav som finns på en jordfelsbrytare, enligt Elsäkerhetsverket.

Samtidigt ansåg verket att risken för fel av allvarlig karaktär var så låg att det inte var proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. Istället fick Easee ta fram en prognos över förväntade fel vilket sedan följdes upp med redovisning av faktiskt felutfall till Elsäkerhetsverket.

Nu avslutas alltså ärendet och Easee behöver inte lämna in fler rapporter till Elsäkerhetsverket.

Easee uppger sig vara den enda aktören i branschen som offentliggör realtidsstatistik över registrerade fel på sina laddare. Via portalen Connected Insights delas data från över 6,8 miljarder drifttimmar och en miljon installerade laddare.

Statistiken uppdateras regelbundet och visar att andelen kritiska fel – där laddboxen slutar fungera och säkerhetsmekanismerna aktiveras – ligger under 0,5 procent.