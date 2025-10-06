Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion

Svenska Tobii och fransk-italienska ST Microelectronics har fått ett sensorsystem som övervakar närvaro och aktivitet i bilens kupé i volymproduktion hos en europeisk tillverkare av premiumbilar. Systemet kombinerar Tobiis algoritmer och teknik för att detektera både förare och passagerare med en av ST:s kamerasensorer.

Kameran som valts har tillräckligt stort bildfält för att täcka hela kupén och dess sensor på 5,1 Mpixel fångar både synligt och infrarött ljus vilket gör att den fungerar både på dagen och på natten.

Tobiis algoritmer känner av var passagerarna befinner sig och hur de beter sig vilket bidrar till att öka säkerheten.

ST:s kamera VD1940 ingår i företagets Safesense-plattform som är utvecklad för säkerhetskritiska system i fordonsindustrin.