Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar

Den 21 oktober arrangeras Photonics & Electronics 4 Defence, en heldag om försvarsrelaterad fotonik och elektronik. Ambitionen är att ge en inblick i så kallad dual-use gentemot försvarsindustrin och vad det finns för möjligheter till samarbeten.

Photonics & Electronics 4 Defence vill vara en mötesplats för att nätverka, ta del av de senaste forskningstrenderna och diskutera framtidens lösningar inom försvar, tillverkning och kvalitetssäkring. Deltagarna får möjlighet att möta ledande aktörer från akademi och industri, utforska tvärsektoriella utmaningar och hitta nya samarbeten och finansieringsmöjligheter.

Representanter från FMV, FOI, IRnova, Flir, Lumibird, Exail, Aimpoint, Prein, 7lab, N4D och Sting finns på talarlistan.

Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).