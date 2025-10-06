Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil

Det är Mercedes-Benz elektriska CLA-modell som innehåller Hellas radarsystem på 77 GHz med Gapwaves vågledarantenn.

CLA-modellen har en räckvidd upp till 78 mil, kan ladda med maximalt 320 kW vilket gör att en laddning från 10 till 80 procent kan gå på så kort tid som 22 minuter.

Företaget har samarbetat med Hella sedan 2021 och företagets antenn finns i den tyska fordonsunderleverantörens nya generation av radarsensorer på 77 GHz. Dessa används för längre avstånd än radarsensorn på 24 GHz och genererar beslutsunderlag för uppgifter som självkörning, filbyten och att upptäcka fotgängare och cyklister.

Gapwaves har sedan starten levererat en halv miljon antenner för millimetervågsområdet.