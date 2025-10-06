JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil

Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil

Det är Mercedes-Benz elektriska CLA-modell som innehåller Hellas radarsystem på 77 GHz med Gapwaves vågledarantenn.

CLA-modellen har en räckvidd upp till 78 mil, kan ladda med maximalt 320 kW vilket gör att en laddning från 10 till 80 procent kan gå på så kort tid som 22 minuter.

Företaget har samarbetat med Hella sedan 2021 och företagets antenn finns i den tyska fordonsunderleverantörens nya generation av radarsensorer på 77 GHz. Dessa används för längre avstånd än radarsensorn på 24 GHz och genererar beslutsunderlag för uppgifter som självkörning, filbyten och att upptäcka fotgängare och cyklister.

Gapwaves har sedan starten levererat en halv miljon antenner för millimetervågsområdet.

v41 13/10 # puff advert TME (7)
36 37 38 41 43 45 46 48 49 # # Comsol box (3)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil
06 okt 2025 09:34 - Per Henricsson
Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil

Det är Mercedes-Benz elektriska CLA-modell som innehåller Hellas radarsystem på 77 GHz med Gapwaves vågledarantenn.

NyheterLäs mer...
Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion
06 okt 2025 08:17 - Per Henricsson
Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion

Svenska Tobii och fransk-italienska ST Microelectronics har fått ett sensorsystem i volymproduktion hos en europeisk tillverkare av premiumbilar. Det övervakar närvaro och aktivitet i bilens kupé.

NyheterLäs mer...
Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar
06 okt 2025 07:49 - Per Henricsson
Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar

Den 21 oktober arrangeras Photonics & Electronics 4 Defence, en heldag om försvarsrelaterad fotonik och elektronik. Ambitionen är att ge en inblick i så kallad dual-use gentemot försvarsindustrin och vad det finns för möjligheter till samarbeten.

NyheterLäs mer...
Kinesiska Oppo satsar på Norden
06 okt 2025 07:44 - Per Henricsson
Kinesiska Oppo satsar på Norden

Det har länge gått att köpa Oppos mobiler och andra produkter i Sverige men från och med nu finns företaget officiellt representerat här. Starten sker i samband med lanseringen av den nya familjen Reno14.

NyheterLäs mer...
Google köper Chalmers kvantbolag
03 okt 2025 13:16 - Per Henricsson
Google köper Chalmers kvantbolag

Google Quantum AI har förvärvat Atlantic Quantum som grundades av forskare från både Chalmers och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Företaget har sedan starten haft verksamhet i Göteborg och Cambridge, USA.

NyheterLäs mer...
Europa får strategisk processor
03 okt 2025 10:13 - Jan Tångring
Europa får strategisk processor

… eller vad man ska kalla en processor med geopolitiska ambitioner, som Athena 1 uttryckligen har. Franska Si Pearl gör ytterligare en insats för europeiskt halvledaroberoende genom att lansera en egen processor för försvar, rymd och kritisk infrastruktur.

ProduktLäs mer...
Easee slipper Elsäkerhetsverkets överrock
03 okt 2025 10:00 - Per Henricsson
Easee slipper Elsäkerhetsverkets överrock

Brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar var två av bristerna i norska Easee laddboxar Home och Charge. Dock var de inte så allvarliga att de behöver åtgärdas i redan installerade enheter. Nu avslutas tillsynsärendet och Easee behöver inte längre lämna årliga rapporter.

NyheterLäs mer...
EK Power blir Power&d
03 okt 2025 09:59 - Per Henricsson

EK Power Solutions och Cumatix går samman under det nya namnet Power&d. Bolaget ingår i Addtechgruppen och sysslar bland annat med skräddarsydda kraftlösningar.

NyheterLäs mer...
FORSKNING: 2D-material kan ge tio gånger snålare MRAM
03 okt 2025 08:26 - Elektroniktidningen / Chalmers
FORSKNING: 2D-material kan ge tio gånger snålare MRAM

Ett och samma 2D-material, CFGT, kan uppvisa både ferro- och antiferromagnetism. Det har en forskningsgrupp på Chalmers upptäckt vilket kan leda till MRAM med en tiondel av energiförbrukningen jämfört med dagens MRAM.

NyheterLäs mer...
Qualcomm utropar sig som segrare över Arm
02 okt 2025 08:44 - Per Henricsson
Qualcomm utropar sig som segrare över Arm

Den amerikanska halvledarjätten Qualcomm hävdar fullständig seger i rättsprocessen som Arm inledde 2022, sedan en amerikansk distriktsdomstol avvisat brittiska Arms krav på att ta upp fallet igen. Det rör licensvillkor kring Arms arkitektur.

NyheterLäs mer...
Två Risc V certifierade för fordon
02 okt 2025 08:20 - Jan Tångring
Två Risc V certifierade för fordon

TÜV SÜD har certifierat två Risc V-CPU:er från tjeckiska Codasip till personsäkerhetsstandarden ISO 26262 ASIL-B respektive ASIL-D – högsta nivån. Det betyder att de är godkända att användas i säkerhetskritiska fordonssystem. De uppfyller dessutom fordonskrav på cybersäkerhet.

ProduktLäs mer...
Operativsystemet är en säker byggkloss
02 okt 2025 08:17 - Jan Tångring

Japanska Esol (eSOL) har lyckats få sitt Posix-operativsystem Emcos (eMCOS) säkerhetscertifierat ”out of context” – det vill säga oavsett i vilket sammanhang det används. Det är enligt Esol första gången ett kommersiellt realtidsoperativsystem för multikärnor får en sådan certifiering.

ProduktLäs mer...
02 okt 2025 08:16 - Elisabet Österlund, Sofia Persson Björk
Svensk Elektronik: Nu är det dags att leverera resultat för halvledarindustrin!

Svensk Elektronik:
Nu är det dags att leverera resultat för halvledarindustrin!
Europa står inför en avgörande framtidsfråga: utan en tydlig och långsiktig halvledarstrategi riskerar vi att bli alltför sårbara i en värld där teknologin styr både ekonomi och säkerhet. Sverige har denna vecka markerat att EU måste agera för att bygga motståndskraft, minska beroendet och stärka vår globala konkurrenskraft

DEBATTLäs mer...
EG köper displayer och system av Acte
02 okt 2025 08:09 - Per Henricsson

EG Electronics, som ingår i Kamicgruppen, förvärvade igår verksamhet inom displayer och systemlösningar från Acte Solutions, ett bolag inom Lagercrantzkoncernen.

NyheterLäs mer...
Robotprogrammerare får generativ AI-assistans
01 okt 2025 15:03 - Jan Tångring
Robotprogrammerare får generativ AI-assistans

En generativ AI-assistent ska hjälpa ABB:s kunder att ta sina ABB-robotar i drift. Assistenten är en ny funktion i ABB Robotics programmeringsverktyg Robotstudio.

NyheterLäs mer...
IVA-rapport: Outnyttjad potential i svensk halvledarforskning
01 okt 2025 09:53 - Per Henricsson
IVA-rapport: Outnyttjad potential i svensk halvledarforskning

Vi ligger långt fram inom områden som rymdteknik och autonoma fordon men har en outnyttjad potential i starka vetenskapliga områden som medicinteknik, syntetisk biologi, halvledare samt VR/AR. Detta enlígt en rapport från IVA som tagits fram som ett svar på den uppmärksammade Draghi-rapporten från i fjol om Europas konkurrenskraft.

NyheterLäs mer...
Inspireras av Leab
01 okt 2025 09:23 - Per Henricsson
Inspireras av Leab

Den 15 oktober bjuder Produktionslyftet in till en informationsträff på plats i kontraktstillverkaren Leabs fabrik i Lövånger.

NyheterLäs mer...
Note växer i Storbritannien
01 okt 2025 08:39 - Per Henricsson
Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska Kasdon Group. Företaget tillverkar elektronik varav ungefär hälften är försvarskunder.

NyheterLäs mer...
40 W för krävande applikationer med begränsat utrymme
30 sep 2025 16:11 - Per Henricsson
40 W för krävande applikationer med begränsat utrymme

BCT40T-serien är 40 W DC/DC-omvandlare från XP Power i ett kompakt format för kretskortsmontering. Serien passar för krävande industriella tillämpningar liksom IT- och kommunikationsutrustning där utrymmet är starkt begränsat.

ProduktLäs mer...
30 sep 2025 16:01 - Veijo Ojanperä
Trump stoppar energieffektivisering

Veijo Ojanperä:
Trump stoppar energieffektivisering 
Företagen har redan mogen teknik för att möta striktare krav på energieffektivet. Då drar Trump-administrationen tillbaka kraven.

AnalysLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)