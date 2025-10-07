OpenAI säkrar AI-kraft från AMD

OpenAI slöt nyligen ett avtal med Nvidia värt 100 miljarder dollar för att säkra leveranser av AI-processorer. Nu har företaget tecknat ett liknande avtal med AMD som kan sluta med att OpenAI kommer att äga upp till tio procent av AMD.

OpenAI och AMD har tecknat ett flerårigt avtal som innebär att OpenAI ska installera AI-processorer från AMD som totalt drar 6 GW. Det handlar om AMD:s kommande Instinct MI450 GPU:er, med start under andra halvan av nästa år.

Avtalet omfattar även ett antal kommande generationer och gör AMD till en central hårdvaru-partner vid sidan av Nvidia. Den nya MI450-serien bygger på AMD:s CDNA 4-arkitektur, optimerad för massiv parallellitet och träning av stora språkmodeller. Den ska konkurrera direkt med Nvidias Blackwell B200, som är byggd för liknande storskalig AI-träning och inferens.

Samarbetet väntas på sikt generera tiotals miljarder dollar i årliga intäkter för AMD. För att ytterligare fördjupa partnerskapet har företaget erbjudit OpenAI en resultatbaserad option på 160 miljoner nytryckta aktier, som löses ut när särskilda milstolpar nås. Totalt kan det ge OpenAI ett ägande på 10 procent av AMD.

Det nya samarbetet följer tätt efter OpenAI:s avtal med Nvidia värt upp till 100 miljarder dollar, som i princip handlar om att Nvidia köper nytryckta aktier i OpenAI mot att företaget beställer AI-processorer för pengarna av Nvidia. Den totala energiförbrukning förväntas landa på 10 GW.