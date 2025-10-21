Kontraktstillverkaren Norautron får ny ägare

Den nordiska investmentfonden Norvestor tar över kontraktstillverkaren Norautron med huvudkontor i norska Horten. Familjen Broch, som grundade företaget 1989, kvarstår som minoritetsägare genom Embron.

Norautron beskriver sig som en fullservicepartner inom elektronikproduktion för allt från prototyp och introduktion till fullskalig tillverkning för kunder i områden som maritim teknik, energi, industri, kommunikation, hälsovård samt försvar och rymd.

Bolaget har fabriker i Norge, Sverige (Vänersborg), Polen, Kina och Malaysia.

Norautron har över 1 000 anställda och omsatte omkring 2,5 miljarder norska kronor under 2024.

Affären förväntas vara slutförd i januari 2026.