Curls skapare får Ivas Guldmedalj

Daniel Stenberg adderar Ivas Guldmedalj till sin samling utmärkelser för den öppna programvaran Curl – ”en global kommunikationsryggrad”.

Hans kodbibliotek Curl har blivit något av en standard för att hämta data över Internet.

– Bara titta hemma hos mig, säger han till Ingenjörsvetenskapsakademin (Iva).

– Det finns i min telefon, i min teve, i min bil, i alla mina datorer. Det finns också i min skrivare och i min router, och i – jag vet inte vad – jag glömmer bort hälften.

Curl är öppen källkod, vilket betyder att alla som vill kan vara med och bidra till utvecklingen med kod, rättelser – och pengar – allt på frivillig basis.

– Det var bara som en liten leksak från början, en kul grej, bara ett fritidsprojekt.

Såhär säger Ivas motivering:

Genom ett inkluderande och långsiktigt arbete har Daniel Stenberg byggt ett globalt förtroende som gör att samhällskritisk infrastruktur kan lita på den tekniska grund han har lagt. Stenberg har hela tiden lett utvecklingen från sin bostad i Huddinge tillsammans med tusentals frivilliga programmerare från hela världen,

Det är inte hans första pris. 2017 tilldelades han Polhemspriset och 2025 European Open Source Achievement Award. Han har dessutom tilldelats Google Open Source Peer Bonus vid fem tillfällen

Daniel Stenberg medverkar sporadiskt i Elektroniktidningens spalter, inte bara som objekt utan även som skribent.

Ivas Guldmedalj har delats ut i hundra år till personer som ”gjort framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle”. Övriga pristagare i år är Henric Svanberg, Mats Danielsson, Helena Hedblom.

Se Ivas intervju med Daniel Stenberg nedan:

VIDEO: Ingenjörsvetenskapsakademin