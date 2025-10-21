Volvo lanserar gratis hemladdning

Biltillverkaren Volvo erbjuder från och med februari nästa år bilköpare i Sverige ett års gratis el för att ladda sin nya eldrivna bil hemma. Erbjudandet ges i samarbete med Vattenfall och förutsätter ett elhandelsavtal med Vattenfall.

Rent praktiskt kommer elen som går till att ladda bilen dras av från fakturan varje månad. Volvos app håller reda på hur mycket det är.

Erbjudandet gäller både privatleasing och köp av någon av Volvos fem elbilsmodeller. En sjätte lanseras i början av nästa år. Dock finns ett tak på 5 150 kWh vilket ungefär motsvarar 2 500 mil.

– Vi lyssnar på våra kunder och ribban för att byta till eldrift kan fortfarande kännas hög, säger Alejandro Castro Pérez på Volvo Cars i ett pressmeddelande.

Planen är att så småningom rulla ut erbjudandet runt om i världen i samarbete med lokala elnätsbolag.