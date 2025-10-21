JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Volvo lanserar gratis hemladdning

Volvo lanserar gratis hemladdning

Biltillverkaren Volvo erbjuder från och med februari nästa år bilköpare i Sverige ett års gratis el för att ladda sin nya eldrivna bil hemma. Erbjudandet ges i samarbete med Vattenfall och förutsätter ett elhandelsavtal med Vattenfall.

Rent praktiskt kommer elen som går till att ladda bilen dras av från fakturan varje månad. Volvos app håller reda på hur mycket det är.

Erbjudandet gäller både privatleasing och köp av någon av Volvos fem elbilsmodeller. En sjätte lanseras i början av nästa år. Dock finns ett tak på 5 150 kWh vilket ungefär motsvarar 2 500 mil.

– Vi lyssnar på våra kunder och ribban för att byta till eldrift kan fortfarande kännas hög, säger Alejandro Castro Pérez på Volvo Cars i ett pressmeddelande.

Planen är att så småningom rulla ut erbjudandet runt om i världen i samarbete med lokala elnätsbolag.

21 okt 2025 15:37 - Per Henricsson
Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna
21 okt 2025 10:48 - Per Henricsson
Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna

MXO 3 använder samma asic och teknikblock som storasyskonen MXO 4 och MXO 5. Dessutom är det första gången Rohde & Schwarz erbjuder en budgetmodell med åtta kanaler.

Kontraktstillverkaren Norautron får ny ägare
21 okt 2025 10:49 - Per Henricsson
Kontraktstillverkaren Norautron får ny ägare

Den nordiska investmentfonden Norvestor tar över kontraktstillverkaren Norautron med huvudkontor i norska Horten. Familjen Broch, som grundade företaget 1989, kvarstår som minoritetsägare genom Embron.

Curls skapare får IVA-medalj
21 okt 2025 09:16 - Jan Tångring
Curls skapare får IVA-medalj

Daniel Stenberg adderar Ivas Guldmedalj till sin samling utmärkelser för den öppna programvaran Curl – ”en global kommunikationsryggrad”.

Keysights köp av Spirent klart
21 okt 2025 08:29 - Per Henricsson
Keysights köp av Spirent klart

I mars förra året gav sig Keysight in i budstriden om den brittiska testspecialisten Spirent Communications. Nu är affären i hamn, men för att komma dit tvingades den amerikanska jätten avstå delar av Spirent.

TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör
21 okt 2025 07:59 - Per Henricsson
TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör

Som en Gopro-kamera fast för snabb, trådlös kommunikation på millimetervågsområdet. Ett annat sätt att beskriva RU1 från Kistabaserade TeraSi är att jämföra den med radiolänkarna som kopplar upp mobilnätets basstationer där det saknas fiber.

Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien
20 okt 2025 15:46 - Jan Tångring
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien

Örebro universitet startar ett tvåårigt masterprogram inom AI, social robotik, etik och hälsa. En av terminerna läser du i Frankrike på universitetet Tours eller i Rumänien på universitetet i Suceava.

Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete
20 okt 2025 13:28 - Jan Tångring
Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete

Rebabas batteripack ska hjälpa Smartports bygga soltak med batterilager i Sverige, Frankrike och övriga Europa. 

Nu är IAR finskt
20 okt 2025 12:53 - Jan Tångring
Nu är IAR finskt

94 procent av Uppsalabolaget IAR:s ägare har sålt sitt innehav till finska Qt som därmed passerat den magiska gräns där det kan tvångsinlösa resten.

Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna
20 okt 2025 09:01 - Per Henricsson
Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna

Efter det att Nederländernas regering tagit kontroll över Nexperia, som ägs av kinesiska Wingtech, uppmanar nu ledningen för det kinesiska dotterbolaget de anställda att bara lyda order från den lokala ledningen, rapporterar South China Morning Post.

Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower
20 okt 2025 07:40 - Per Henricsson
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower

Den 26 september invigdes Micropowers nya fabrik i Växjö – en anläggning på 25 000 kvadratmeter som samlar kontor, labb och produktion under ett tak. Här utvecklar och tillverkar bolaget batterier och laddare för truckar, AGV:er, kranar och andra fordon inom framför allt materialhantering.

Infineon släpper verktyg för edge-AI
17 okt 2025 15:57 - Jan Tångring
Infineon släpper verktyg för edge-AI

Om Infineons mikrokotrollerfamilj PSoc Edge är en av dina plattformar så finns det nya verktyg för att utveckla AI. AI Suite heter den nya mjukvarusvit som adderas till utvecklarmiljön Deepcraft. 

Rise i koreanskt  chipcenter
17 okt 2025 14:50 - Jan Tångring
Rise i koreanskt  chipcenter

Svenska forskningsinstitutet Rise och koreanska kollegan Kentech (Korea Institute of Energy Technology) etablerar ett gemensamt forskningscentrum i Naju City, Sydkorea, kring elektrifiering av transportsektorn och industrin.

ST väljer svensk protokollstack
17 okt 2025 14:23 - Jan Tångring

Europeiska halvledartillverkarem ST Microelectronics adderar svenska RT-Labs implementeringar av industriell Ethernet till sina utvecklingsmiljöer för STM32.

Ericsson befäster F&U i Kanada
17 okt 2025 13:17 - Per Henricsson

Telekomjätten Ericsson och den kanadensiska exportkreditnämnden EDC har tecknat ett avtal värt tre miljarder amerikanska dollar. Det sträcker sig över tre år, omfattar 5G, Cloud RAN, AI och kvantteknik plus att det ska gynna kanadensiska underleverantörer.

Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn
17 okt 2025 09:09 - Per Henricsson
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn

Konsumentelektronik, IoT-produkter och hälsovårdsapparater är tänkbara tillämpningar för Infineons mycket kompakta radarsensor i Xensiv-familjen. Den arbetar på det fria 60 GHz-bandet och kommer i en kraftigt förbättrad version.

Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal
16 okt 2025 16:33 - Jan Tångring
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal

Ett förnyat korslicensavtal mella Osram och Nichia omfattar tusentals patent inom LED- och laserteknik.

Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet
16 okt 2025 15:27 - Jan Tångring
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet

Australiska Talga får 82 miljoner kronor från Industriklivet för att skala upp teknik för bearbetning av grafit till anodmaterial.

Italiensk waferfabrik invigd
16 okt 2025 12:39 - Per Henricsson
Italiensk waferfabrik invigd

I juni förra året fick den italienska staten klartecken från EU att subventionera taiwanesiska Globalwafers nya fabrik för tillverkning av 12-tums wafers. Nu har fabriken i norra Italien invigts, rapporterar Taipei Times.

Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa
16 okt 2025 08:56 - Per Henricsson
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa

Genom att köpa tyska BMK Group, med en förväntad omsättning på 3,3 miljarder kronor för 2025, blir Hanza den största börsnoterade kontraktstillverkaren i Europa. BMK är ungefär hälften så stort omsättningsmässigt och har runt 1500 anställda.

