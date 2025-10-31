Estland, Lettland och Litauen samordnar sin halvedarstrategi

Lettland, Litauen och Estland tecknar ett memorandum att samordna sin halvledarstrategier och koppla samman sina kompetenscenter.

Undertecknarna är Rigas tekniska universitet, Lettlands universitet, Litauens fysikvetenskapscentrum samt Metrocert – Estlands center för tillämpad forskning.

Forskning, utbildning och innovation ska samordnas.

Avtalet är ett initiativ inom EU:s mål att fördubbla Europas chipproduktion till 2030 och småbolag ska få tillgång till pilotlinor och infrastruktur via EU:s Chips Joint Undertaking.

Europa försöker stärka sin självförsörjning på halvledare mot bakgrund av ökande geopolitiska osäkerheter och störningar i globala leveranskedjor. På EU-nivå togs samarbetsinitiativet Acccess (aCCCess) i mars.