Infineon startar UWB-labb

Tyska Infineon startar ett labb för utveckling av UWB-teknik (Ultra-Wideband) i Österrike. Labbet ska utveckla tekniken i sig, hitta nya nya användningsområden och ta fram tillämpningar inom fordon, industri, IoT och konsument.

Laboratoriet utvecklas i samarbete med SAL (Silicon Austria Labs). Det ska bli en samlingspunkt för samarbete mellan kunder, teknikpartners och forskningsinstitut.

Infineons UWB-satsningar följer efter köpet av  UWB-bolaget 3db Access AG år 2023. Infineon är sedan i somras medlem i styrelsen för UWB-konsortiet Fira och är  aktivt i flera standardiseringsorgan.

UWB arbetar inom frekvensområdet 3–10 GHz och arbetar i pulser på kring en nanosekund. De korta  tidsrymderna gör signalering svår att avlyssna, förfalska och störa vilket gör den särskilt intressant för  kritiska tillämpningar inom industri, fordon och sjukvård.

UWB används bland annat för trådlösa bilnycklar, närvarodetektering, inomhusnavigering, lokalisering och positionering av objekt, robotik.

Efterfrågan på UWB väntas öka i takt med att bil- och smartphonetillverkare integrerar tekniken. 

EU utvecklar batteriproduktionsteknik
31 okt 2025 14:42 - Jan Tångring

Tyska forskningsinstitutet Fraunhofer – och 16 partners – ska ta fram en effektiv och hållbar metod för att volymtillverka anoder för LiM (litium-metallbatterier).

ABB fixar ström till sju skotska elfärjor  
31 okt 2025 11:13 - Jan Tångring

ABB ska leverera eldistributions- och framdrivningssystem till sju helelektriska färjor. Begränsat utrymme är en utmaning – färjor är en kompakt miljö.

Mobilroutrar för explosionsfarliga miljöer
31 okt 2025 08:21 - Jan Tångring

Phoenix Contact släpper 4G- och 5G-routrar avsedda för utomhusbruk och explosionsfarliga miljöer.

Kina pausar exportkontrollen av sällsynta jordartsmetaller
30 okt 2025 11:03 - Per Henricsson

Kinas och USA:s presidenter möttes i natt i Busan i Sydkorea. Ett resultat av mötet är att Kina enligt internationella medier pausar de senaste exportrestriktionerna på sällsynta jordartsmetaller i ett år mot att USA sänker tullarna på kinesiska varor med 10 procent, till 47 procent. 

Risc V-dubbelkärnor i tröskellogik
30 okt 2025 11:09 - Jan Tångring
Risc V-dubbelkärnor i tröskellogik

Upbeat Technologies släpper styrkretsar med Risc V i lågtröskellogik som enligt företaget är 40 procent snålare än motsvarande kretsar baserade på Arm. Det finns ett gosedjur med UP301 och en mikromekanisk vibrationssensor bland sina inre organ, som fnissar när den blir kittlad.

Nvidia vill se 6G "Made in America"
30 okt 2025 09:22 - Per Henricsson
Nvidia vill se 6G

AI-jätten Nvidia vill att nästa generations mobilnät utvecklas i USA. På utvecklarkonferensen GTC i Washington denna vecka presenterade bolaget vad det kallar världens första ”AI-native, helt amerikanska telekomstack” för 6G – men investerar också en miljard dollar i bolaget för att öka chanserna att visionen blir verklighet.

Qualcomm: Cyber Resilience Act: Utmaningar och öppen lösning
30 okt 2025 08:27 - George Grey, Qualcomm
Qualcomm: Cyber Resilience Act: Utmaningar och öppen lösning

Att uppfylla kraven i EU:s CRA (Cyber Resilience Act) kommer snart att vara en av de stora tekniska och organisatoriska utmaningarna för alla som marknadsför inbyggda system i Europa. Förordningen trädde i kraft den 10 december 2024 och från den 11 december 2027 är många av de viktigaste kraven bindande.

AI skapar prototyper
29 okt 2025 14:53 - Lennart Bonnevier
AI skapar prototyper

Stora språkmodeller och chattbottar har totalt förändrat förutsättningarna för programutveckling. Nu vill Lars Erik Holmqvist, professor i design och ­innovation vid Nottingham Trent-­universitetet i Storbritannien, undersöka om samma metoder också kan revolutionera hårdvaruutveckling.

Globalfoundries bekräftar utbyggnaden i Dresden
29 okt 2025 11:28 - Per Henricsson
Globalfoundries bekräftar utbyggnaden i Dresden

I somras kunde den tyska tidningen Handelsblatt avslöja att det amerikanska foundryt Globalfoundries och den tyska staten var nära att enas om ett stöd på flera hundra miljoner euro för en utbyggnad av fabriken i Dresden. Igår besökte landets förbundskansler Friedrich Merz fabriken samtidigt som Globalfoundries släppte ett pressmeddelande som bekräftade planerna.

Productronica firar 50 år
29 okt 2025 10:23 - Per Henricsson
Productronica firar 50 år

Den 18–21 november firar produktionsmässan Productronica i München sitt 50-årsjubileum. Årets upplaga har fokus på tre områden: avancerad kapsling, kraftelektronik och tillförlitlig elektronik.

Nvidia investerar miljarder i Nokia
29 okt 2025 08:40 - Per Henricsson
Nvidia investerar miljarder i Nokia

AI-jätten Nvidia ska köpa nytryckta aktier i Nokia för en miljard dollar vilket ger 2,6 procent av rösterna. Affären presenteras som ett samarbete mellan bolagen med fokus på AI i radionätet plus fiberoptisk kommunikation i datacentren.

En FPGA med kvantkryptoskydd
29 okt 2025 08:41 - Per Henricsson

MachXO5-NX TDQ är enligt amerikanska Lattice den första FPGA-familjen med skydd mot både dagens typ av attacker och framtida kvantdatorer, så kallad post-quantum cryptography, PQC. Kretsarna bygger på företagets Nexusplattform och passar för datacenter, kommunikation, industri och fordon.

Tria: Generativ AI i inbyggda system kan röststyra robotar
28 okt 2025 09:07 - Jim Beneke, Tria
Tria: Generativ AI i inbyggda system kan röststyra robotar

Generativ AI gör det möjligt att använda chattbottar i kundtjänst och smarta högtalare i hemmet. Tekniken med taligenkänning är bara i sin linda men den är ändå på väg att ta steget in i robotiken, där den bidrar till att utveckla algoritmer som bättre styr rörelser och att initiera strategier för att utföra viktiga uppgifter.

Ericsson skaffar lokaler i city
28 okt 2025 09:06 - Per Henricsson

Telekomjätten Ericsson har fått mycket uppmärksamhet för beslutet att dra ned på lokalerna i Kista men har samtidigt hyrt ett mindre kontor nära centralstationen. Det handlar om 600 till 800 kvadratmeter som Google lämnat, skriver Fastighetsvärlden.

Nordic Chip Collaboration: En timme om kapital
28 okt 2025 07:47 - Per Henricsson
Nordic Chip Collaboration: En timme om kapital

Den 13 november bjuder Business Sweden tillsammans med sina kollegor i Finland och Norge in till ett webbinarium om finansiering av halvledarbolag.

Qualcomm ger sig in i AI-molnet
28 okt 2025 07:41 - Jan Tångring
Qualcomm ger sig in i AI-molnet

Elva procent steg den amerikanska mobilprocessorjätten Qualcomm på börsen efter att ha annonserat att det blåser nytt liv i sin AI-acceleratorfamilj för att serva den omättliga AI-industrin med beräkningskraft.

Han har påtat med sitt kontrollprotokoll i 25 år
28 okt 2025 07:17 - Jan Tångring
Han har påtat med sitt kontrollprotokoll i 25 år

Automationsprotokollet VSCP har just fyllt 25 år. Det meddelar huvud­utvecklaren Åke Hedman, 68 år. Hobbyn äter det mesta av hans fritid.

Europeisk AI-krets släpps 2026
27 okt 2025 15:56 - Jan Tångring
Europeisk AI-krets släpps 2026

Nederländska Axelera lanserar en AI-krets för nästa generations AI – den som inte bor i molnet utan bland oss.  Tillämpningsområdena ska ligga mellan edge och företagsservrar, och robotar.

Ericsson och Nokia samarbetar om videokodning för 6G
27 okt 2025 15:15 - Per Henricsson
Ericsson och Nokia samarbetar om videokodning för 6G

Telekomjättarna Ericsson och Nokia utvecklar tillsammans med Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) i Berlin nästa generations standard för videokodning. Det kan bli en nyckelteknik för videoupplevelser över 6G.

FET-transistorn fyller hundra
27 okt 2025 09:45 - Per Henricsson
FET-transistorn fyller hundra

I år är det hundra år sedan fälteffekttransistorn först dokumenterades. Det skedde genom en patentansökan den 22 oktober 1925 av Julius Lilienfeld.

