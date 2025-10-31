Infineon startar UWB-labb

Tyska Infineon startar ett labb för utveckling av UWB-teknik (Ultra-Wideband) i Österrike. Labbet ska utveckla tekniken i sig, hitta nya nya användningsområden och ta fram tillämpningar inom fordon, industri, IoT och konsument.

Laboratoriet utvecklas i samarbete med SAL (Silicon Austria Labs). Det ska bli en samlingspunkt för samarbete mellan kunder, teknikpartners och forskningsinstitut.

Infineons UWB-satsningar följer efter köpet av UWB-bolaget 3db Access AG år 2023. Infineon är sedan i somras medlem i styrelsen för UWB-konsortiet Fira och är aktivt i flera standardiseringsorgan.

UWB arbetar inom frekvensområdet 3–10 GHz och arbetar i pulser på kring en nanosekund. De korta tidsrymderna gör signalering svår att avlyssna, förfalska och störa vilket gör den särskilt intressant för kritiska tillämpningar inom industri, fordon och sjukvård.

UWB används bland annat för trådlösa bilnycklar, närvarodetektering, inomhusnavigering, lokalisering och positionering av objekt, robotik.

Efterfrågan på UWB väntas öka i takt med att bil- och smartphonetillverkare integrerar tekniken.