Nexperiakonflikten slår mot tysk bilindustri

Den nederländska statens beslut att tillfälligt ta kontroll över halvledarbolaget Nexperia ledde till att dotterbolaget i Kina stoppade leveranser av kapslade komponenter. Nu tvingas tyska underleverantörer till fordonsindustrin att dra ned på produktionstakten, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Det är ZF Friedrichshafen som enligt Bloomberg stoppat flera skift i sin fabrik i Schweinfurt på grund av uteblivna leveranser från Nexperia. Fabriken är en av företagets största och sysselsätter runt 8 000 personer. Företagets produkter sitter i blar från bland annat BMW och Volkswagen men också Stellantis, Mercedes-Benz och Ford.

Även den tyska underleverantören Bosch förbereder produktionsneddragningar på sin fabrik i Salzgitter enligt Bloomberg.