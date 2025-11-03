Luleåforskare formar bolag kring chipletteknik

Luleåforskarna Jerker Delsing, Cristina Paniagua och Shailesh Chouhan ska kommersialiserar en patenterad teknik som går att applicera på chipletsystem. Tekniken har en koppling till deras mångåriga projekt Arrowhead.

Forskarna söker efter kunder och ett bolag bildas för att kommersialisera tekniken.

Enligt forskarna är tekniken potentiellt distruptiv inom elektronikkonstruktion. De ser potential att tekniken inom ett par år kan användas inom AI-infrastruktur, fordon och telekom.

Gruppen bygger demonstratorer för att visa innovationen för potentiella kunder. Tre grundläggande patent ska vara inlämnade. Bolaget är i en första finansieringsfas baserat på värdet av godkända patentansökningar.

Pressmeddelandet refererar till vetenskaliga artiklar som bland annat pratar om mikrotjänsteorienterade arkiketurer och om Eclipse Arrowhead, en standard för att koppla samman industriella system. Jerker Delsing har i sin forskning varit drivande i utvecklingen av Eclipse Arrowhead.

Elektroniktidningen rapporterade om Arrowhead i en intervju med Jerker Delsing publicerad år 2020.