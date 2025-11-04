En eftermiddag om IoT

Genom att utgå från en wafer av galliumnitrid, istället för som brukligt av kisel, går det att skapa galliumnitridkomponenter där strömmen i vertikal led, från toppen till botten, och inte som brukligt längs ytan. Det öppnar för högre strömmar och kompaktare komponenter. Amerikanska Onsemi säger sig vara nära att lansera kommersiella produkter för 700 V respektive 1200 V.