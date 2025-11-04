En eftermiddag om IoT

Den 12 november bjuder klusterorganisationen IoT World tillsammans med operatören Tre in till en halvdag i Stockholm med presentationer och utställare från hela IoT-ekosystemet.
Programmet pågår mellan kl.14:00-17:00 och består av:
- Upptäck IoT-ekosystemet – hur hänger allt ihop?
- Global räckvidd, lokal närhet – hur skapar vi värde där det behövs?
- Smarta IoT-lösningar – alltid koll på plats & position.
- Nästa generations IoT-hårdvara – de senaste innovationerna.
- Inspiration från andra marknader – användningsområden & framgångshistorier.
Det går även bra att delta digitalt.
