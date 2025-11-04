Finska VTT ska tillverka Nordamps nanotransistor

Forskningsinstitutet VTT ska tillverka rf-komponenter baserade på Lundabolaget Nordamps nanotrådstransistor. Målet är att visa att tekniken går att skala industriellt. Och potentiella kunder får provexemplar.

Nordamps håller på att utveckla en transistor baserad på nanotrådar. Den klarar högre frekvenser och blir energisnålare än dagens motsvarigheter i CMOS. Tekniken kommer från universitetet i Lund och går att integrera i kiselprocesser.

– Nanotråden utgör kanalen och står på högkant. Gaten är lindad runt nanotråden vilket gör att man kommer åt att styra strömmen från alla håll och därmed får en högre förstärkning, transkonduktans. Det berättade företagets vd och tillika en av grundarna Lars Tilly för Elektroniktidningen i januari 2020.

Nanotrådarna tillverkas av ett III-V-material (indiumgalliumarsenid) vilket gör att mobiliteten blir högre än för kisel. Transistorerna fungerar åtminstone till 100 GHz och kan användas i förstärkare och andra rf-block på millimetervågsområdet.

Nu ska VTT sätta upp en produktionslina för att tillverka NordAmps millimetervågskomponenter. Första steget är att anpassa den befintliga processen så att den är kompatibel med VTT Micronovas utrustning i renrummen.

– För att finansiera detta projekt och bolagets nuvarande verksamhet för vi för närvarande aktiva diskussioner om att ta in 6,5 miljoner euro, där den första delen på 2,5 miljoner euro är planerad till början av nästa år, skriver Pierre Terrien på Nordamps i ett e-postmeddelande till Elektroniktidningen.

Samarbetet med VTT ska visa att processen går att skala industriellt och ska leverera prototyper till intresserade kunder under andra halvåret nästa år. Först ut blir en lågbrusförstärkare (LNA).

Ambitionen är att ha en kommersiell process igång 2027.