JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nexperiaknflikten trappas ned

Nexperiaknflikten trappas ned

Som en del i överenskommelsen mellan USA:s och Kinas presidenter efter mötet i Sydkorea kommer Nexperias kinesiska verksamhet återigen att börja leverera kretsar. Stoppet har fått många elektroniktillverkare inklusive fordonsindustrins underleverantörer att minska produktionen och leta ersättare.

Redan den 10 oktober varnade halvledartillverkaren Nexperia den tyska branschorganisationen VDA att företaget inte längre kunde garantera leveranser.

Först den 21 oktober gick VDA ut med ett pressmeddelande. Bakgrunden är att den nederländska staten den 30 september tog kontroll över bolaget samtidigt som större delen av test och kapsling sker i Kina, som ställt sig på den kinesiska ägarens sida i konflikten.

Beslutet var inte tänkt att påverka verksamheten men ledde till att leveranser av Nexperias komponenter, som huvudsakligen kapslas i Kina, stoppades. 

Företaget knoppades av från NXP år 2017 och omsatte cirka två miljarder dollar i fjol. Företaget utvecklar och tillverkar en myriad av små diskreta komponenter, men också kraftkomponenter och analoga kretsar. I fjol blev det 110 miljarder stycken.

-15/11 # Swerim sajt, box
45 46 48 49 # Comsol (2)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Nexperiaknflikten trappas ned
04 nov 2025 08:30 - Per Henricsson

Som en del i överenskommelsen mellan USA:s och Kinas presidenter efter mötet i Sydkorea kommer Nexperias kinesiska verksamhet återigen att börja leverera kretsar. Stoppet har fått många elektroniktillverkare inklusive fordonsindustrins underleverantörer att minska produktionen och leta ersättare.

NyheterLäs mer...
En eftermiddag om IoT
04 nov 2025 08:08 - Per Henricsson
En eftermiddag om IoT

Den 12 november bjuder klusterorganisationen IoT World tillsammans med operatören Tre in till en halvdag i Stockholm med presentationer och utställare från hela IoT-ekosystemet.

NyheterLäs mer...
Luleåforskare formar bolag kring chipletteknik
03 nov 2025 16:03 - Jan Tångring

Luleåforskarna Jerker Delsing, Cristina Paniagua och Shailesh Chouhan ska kommersialisera en patenterad teknik som går att applicera på chipletsystem. Tekniken har en koppling till deras mångåriga projekt Arrowhead.

NyheterLäs mer...
Forskning: Laser av björklöv och jordnötter
03 nov 2025 14:39 - Umu / Elektroniktidningen

En laser där den ljusförstärkande delen består av kolprickar från björklöv och ljusspridande jordnötskärnor – det har byggts av fysiker vid Umeå universitet och universitetet i Shenzen. Miljövänlig laser kan bli ett billigt och lättillgängligt verktyg för bland annat medicinsk diagnostik och bild.

NyheterLäs mer...
Nexperiakonflikten slår mot tysk bilindustri
03 nov 2025 08:59 - Per Henricsson

Den nederländska statens beslut att tillfälligt ta kontroll över halvledarbolaget Nexperia ledde till att dotterbolaget i Kina stoppade leveranser av kapslade komponenter. Nu tvingas tyska underleverantörer till fordonsindustrin att dra ned på produktionstakten, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

NyheterLäs mer...
Onsemi lanserar vertikal GaN
03 nov 2025 07:34 - Per Henricsson
Onsemi lanserar vertikal GaN

Genom att utgå från en wafer av galliumnitrid, istället för som brukligt av kisel, går det att skapa galliumnitridkomponenter där strömmen i vertikal led, från toppen till botten, och inte som brukligt längs ytan. Det öppnar för högre strömmar och kompaktare komponenter. Amerikanska Onsemi säger sig vara nära att lansera kommersiella produkter för 700 V respektive 1200 V.

ProduktLäs mer...
Open AI:s autonoma buggbott – så jagar den
03 nov 2025 07:10 - Jan Tångring

Ett AI-baserat utvecklingsverktyg som gräver fram buggar i programvara – det släpps nu av Open AI i en betaversion. Området är hett och myllrar av aktivitet. Nu träder ett av världens rikaste AI-företag in på arenan.

NyheterLäs mer...
Estland, Lettland och Litauen samordnar sin halvedarstrategi
31 okt 2025 16:18 - Jan Tångring

Lettland, Litauen och Estland tecknar ett memorandum att samordna sin halvledarstrategier och koppla samman sina  kompetenscenter.

NyheterLäs mer...
Infineon startar UWB-labb
31 okt 2025 15:57 - Jan Tångring

Tyska Infineon startar ett labb för utveckling av UWB-teknik (Ultra-Wideband) i Österrike. Labbet ska utveckla tekniken i sig, hitta nya nya användningsområden och ta fram tillämpningar inom fordon, industri, IoT och konsument.

NyheterLäs mer...
EU utvecklar batteriproduktionsteknik
31 okt 2025 14:42 - Jan Tångring

Tyska forskningsinstitutet Fraunhofer – och 16 partners – ska ta fram en effektiv och hållbar metod för att volymtillverka anoder för LiM (litium-metallbatterier).

NyheterLäs mer...
ABB fixar ström till sju skotska elfärjor  
31 okt 2025 11:13 - Jan Tångring

ABB ska leverera eldistributions- och framdrivningssystem till sju helelektriska färjor. Begränsat utrymme är en utmaning – färjor är en kompakt miljö.

NyheterLäs mer...
Mobilroutrar för explosionsfarliga miljöer
31 okt 2025 08:21 - Jan Tångring

Phoenix Contact släpper 4G- och 5G-routrar avsedda för utomhusbruk och explosionsfarliga miljöer.

ProduktLäs mer...
Kina pausar exportkontrollen av sällsynta jordartsmetaller
30 okt 2025 11:03 - Per Henricsson

Kinas och USA:s presidenter möttes i natt i Busan i Sydkorea. Ett resultat av mötet är att Kina enligt internationella medier pausar de senaste exportrestriktionerna på sällsynta jordartsmetaller i ett år mot att USA sänker tullarna på kinesiska varor med 10 procent, till 47 procent. 

NyheterLäs mer...
Risc V-dubbelkärnor i tröskellogik
30 okt 2025 11:09 - Jan Tångring
Risc V-dubbelkärnor i tröskellogik

Upbeat Technologies släpper styrkretsar med Risc V i lågtröskellogik som enligt företaget är 40 procent snålare än motsvarande kretsar baserade på Arm. Det finns ett gosedjur med UP301 och en mikromekanisk vibrationssensor bland sina inre organ, som fnissar när den blir kittlad.

ProduktLäs mer...
Nvidia vill se 6G "Made in America"
30 okt 2025 09:22 - Per Henricsson
Nvidia vill se 6G

AI-jätten Nvidia vill att nästa generations mobilnät utvecklas i USA. På utvecklarkonferensen GTC i Washington denna vecka presenterade bolaget vad det kallar världens första ”AI-native, helt amerikanska telekomstack” för 6G – men investerar också en miljard dollar i bolaget för att öka chanserna att visionen blir verklighet.

NyheterLäs mer...
Qualcomm: Cyber Resilience Act: Utmaningar och öppen lösning
30 okt 2025 08:27 - George Grey, Qualcomm
Qualcomm: Cyber Resilience Act: Utmaningar och öppen lösning

Att uppfylla kraven i EU:s CRA (Cyber Resilience Act) kommer snart att vara en av de stora tekniska och organisatoriska utmaningarna för alla som marknadsför inbyggda system i Europa. Förordningen trädde i kraft den 10 december 2024 och från den 11 december 2027 är många av de viktigaste kraven bindande.

Technical PapersLäs mer...
AI skapar prototyper
29 okt 2025 14:53 - Lennart Bonnevier
AI skapar prototyper

Stora språkmodeller och chattbottar har totalt förändrat förutsättningarna för programutveckling. Nu vill Lars Erik Holmqvist, professor i design och ­innovation vid Nottingham Trent-­universitetet i Storbritannien, undersöka om samma metoder också kan revolutionera hårdvaruutveckling.

IntervjuerLäs mer...
Globalfoundries bekräftar utbyggnaden i Dresden
29 okt 2025 11:28 - Per Henricsson
Globalfoundries bekräftar utbyggnaden i Dresden

I somras kunde den tyska tidningen Handelsblatt avslöja att det amerikanska foundryt Globalfoundries och den tyska staten var nära att enas om ett stöd på flera hundra miljoner euro för en utbyggnad av fabriken i Dresden. Igår besökte landets förbundskansler Friedrich Merz fabriken samtidigt som Globalfoundries släppte ett pressmeddelande som bekräftade planerna.

NyheterLäs mer...
Productronica firar 50 år
29 okt 2025 10:23 - Per Henricsson
Productronica firar 50 år

Den 18–21 november firar produktionsmässan Productronica i München sitt 50-årsjubileum. Årets upplaga har fokus på tre områden: avancerad kapsling, kraftelektronik och tillförlitlig elektronik.

NyheterLäs mer...
Nvidia investerar miljarder i Nokia
29 okt 2025 08:40 - Per Henricsson
Nvidia investerar miljarder i Nokia

AI-jätten Nvidia ska köpa nytryckta aktier i Nokia för en miljard dollar vilket ger 2,6 procent av rösterna. Affären presenteras som ett samarbete mellan bolagen med fokus på AI i radionätet plus fiberoptisk kommunikation i datacentren.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)