Nexperiaknflikten trappas ned

Som en del i överenskommelsen mellan USA:s och Kinas presidenter efter mötet i Sydkorea kommer Nexperias kinesiska verksamhet återigen att börja leverera kretsar. Stoppet har fått många elektroniktillverkare inklusive fordonsindustrins underleverantörer att minska produktionen och leta ersättare.

Redan den 10 oktober varnade halvledartillverkaren Nexperia den tyska branschorganisationen VDA att företaget inte längre kunde garantera leveranser.

Först den 21 oktober gick VDA ut med ett pressmeddelande. Bakgrunden är att den nederländska staten den 30 september tog kontroll över bolaget samtidigt som större delen av test och kapsling sker i Kina, som ställt sig på den kinesiska ägarens sida i konflikten.

Beslutet var inte tänkt att påverka verksamheten men ledde till att leveranser av Nexperias komponenter, som huvudsakligen kapslas i Kina, stoppades.

Företaget knoppades av från NXP år 2017 och omsatte cirka två miljarder dollar i fjol. Företaget utvecklar och tillverkar en myriad av små diskreta komponenter, men också kraftkomponenter och analoga kretsar. I fjol blev det 110 miljarder stycken.