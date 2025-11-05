Natriumbatteriet säkrar 80 miljoner

Uppstartbolaget Altris, som utvecklar katodmaterial och tillverkningsteknik för natriumbatterier, har fyllt på kassan med 80,75 miljoner kronor. Samtidigt ändras fokus till kundprojekt och den planerade fabriken i Sandviken skrotas.

Altris knoppades av från Uppsala universitet år 2017 för att kommersialisera en tillverkningsmetod för ett natriumbaserat katodmaterial som kan ersätta litium, kobolt och nickel i laddbara litiumjonbatterier.

Materialet blir både billigare och miljövänligare än dagens alternativ. Det består av järn, kväve, natrium och kol vilket företaget fyndigt döpt till Fennac (FeNNaC). Inom kemin är det däremot känt som preussiskt vitt. Alla ingående råvaror kommer från de nordiska länderna.

Energiinnehållet i materialet ligger på minst 160 mAh/g vilket i en färdig cell ger ett energiinnehåll på 160 Wh/kg.

I oktober 2024 säkrade uppstartsföretaget Altris 150 miljoner kronor i en så kallad B1-runda där bland annat batteritillverkaren Clarios, rederiet Maersk och Volvo Cars Tech Fund deltog. Samma bolag har nu skjutit till ytterligare 80,75 miljoner kronor.

Ägarna representerar Altris huvudmarknader, det vill säga batterilager i elnätet, lågspänningsbatterier till fordon samt marina tillämpningar.

Företaget har utveckling och en pilotlina i Uppsala men planerade för en större produktionsanläggning av katodmaterialet i Sandviken. Dessa planer skrinläggs nu och verksamheten koncentreras till Uppsala.

Åtgärden beskrivs som en anpassning till dagens ”marknadsförhållanden” samtidigt som bolaget framöver ska fokusera på projekt som drivs i samarbete med kunder.