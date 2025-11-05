Risc V ska bli ISO-standard

Organisationen Risc V International får tillåtelse att specificera cpu-arkitekturen Risc V som en ISO-standard. Risc V är redan en öppen standard, men ISO-stämpeln kommer att smörja gångjärnen på dörrar till marknader.

Organisationen Risc V International har från och med nu rätten att lämna in standardutkast till ISO:s tekniska kommitté JTC 1. Första dokumentet blir en instruktionsmanual.

Kommitén JTC 1 ansvarar för Jpeg, Mpeg, C, C++ och flera andra grundläggande IT-standarder. Risc V International har godkänts som så kallad Pas-submitter. Många ISO-standarder definieras i interna processer på organisationen, men exempelvis webben definieras av en extern Pas-inlämnare – W3C.

JTC 1 bedömde i en omröstning att Risc V har tillräcklig teknisk mognad, att den utformas demokratiskt, att organisationen klarar att förvalta den, med mera. Några organisatorisa anpassningar fick göras som svar på kraven.

Risc V har femton år på nacken och specifikationerna är redan fritt tillgängliga. ISO-stämpeln är ett internationellt erkännande. Och om Risc V teoretiskt skulle förgrenas i olika versioner kommer bara en av dem att vara en ISO-standard.

Enligt vd för Risc V International är detta första gången en ISA (instruktionsuppsättning) blir internationell standard.

BILDEN: Risc V skakar hand med Iso: Risc VD Andrea Gallo och JTC 1-ordförande Phil Wennblom