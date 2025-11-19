Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia

Precis som förutspått blev den nederländska regeringen tvungen att backa och ge upp kontrollen över Nexperia. Nyheten bekräftas av ett pressmeddelande som beskriver det som en goodwillåtgärd.

Den 30 september tog den nederländska regeringen kontroll över Nexperia med hänvisning till den ytterst sällan använda lagen om varors tillgänglighet (Goods Availability Act).

Redan den 4 oktober svarade Kina med att stoppa exporten av kapslade komponenter vilket snabbt ledde till brist och därmed även risk för att bland annat den europeiska bilindustrin skulle tvingas minska produktionen.

Större delen av Nexperias enkla kretsar tillverkas i halvledarfabriker i England och Tyskland men runt 70 procent av kapslingen sker i Kina.

Toppmötet mellan USA:s och Kinas presidenter i Sydkorea minskade spänningen och nu befinner sig en nederländsk förhandlingsdelegation i Kina för att lösa frågan.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att Kina börjat exportera kretsar igen vilket ses som en vänlig gest. Nederländernas svar är därför att släppa kontrollen över företaget samtidigt som diskussionerna ska fortsätta.

Att Nederländerna agerade som landet gjorde förklarades med att det fanns allvarliga problem hos Nexperia som har sitt huvudkontor i Nijmegen.

Problemen härrörde från åtgärder som tillskrevs den numera avstängda vd:n och som innefattade otillbörlig överföring av produkttillgångar, medel, teknik och kunskap till en utländsk aktör. Dessa åtgärder stred mot företagets och dess aktieägares intressen, samt mot Nederländernas och Europas strategiska autonomi och försörjningstrygghet, står det i pressmeddelandet.

Däremot svär sig regeringen fri från beslutet att avsätta Nexperias kinesiska vd:

”Det är enskilda styrelseledamöter i företaget som själva har initierat utredningsförfaranden inför Enterprise Chamber vid Amsterdam Court of Appeal. Den nederländska regeringen har varken beslutat om eller ansvar för vd:ns avstängning eller för placeringen av aktierna under förvaltning. Detta är ett vanligt förfarande enligt nederländsk handelsrätt och är därför helt separat från beslutet enligt lagen om varutillgång (Goods Availability Act). Enterprise Chamber vid Amsterdam Court of Appeal har, oberoende av beslutet och baserat på sin egen bedömning, avstängt en av styrelseledamöterna enligt bolagsordningen (vd:n) under utredningsförfarandets gång, utsett en tillfällig icke-exekutiv direktör med avgörande befogenheter och överfört företagets aktier, förutom en, till en förvaltare utsedd av domstolen. Detta understryker att det, enligt domstolens självständiga bedömning, finns tillräckliga skäl att tvivla på korrekt bolagsstyrning och affärsbeteende hos Nexperia.”

Uttalandet finns här (länk).