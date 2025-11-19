Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs

Den 4 juni berättade kanadensiska Brookfield om planerna på ett datacenter i Strängnäs för 95 miljarder kronor. Fonden sjösatte idag ett program på närmare 1000 miljarder kronor för AI-infrastruktur runt om i världen där datacentret i Strängnäs för 95 miljarder kronor ingår, skriver Dagens Industri.

– Vi är glada över att utöka vårt partnerskap med Sverige och stödja Sveriges ambitioner att bli en ledande AI-hub i Europa. För att vara konkurrenskraftig inom AI-utveckling och förverkliga dess ekonomiska produktivitet är det viktigt att investera i stor skala i den infrastruktur som ligger till grund för denna teknik, sade Sikander Rashid, Brookfields Europachef i ett pressmeddelande när planerna på datacentret i Strängnäs presenterades.

Företaget äger redan en fastighet på orten men kommunen tänker sälja ytterligare mark för 525 miljoner kronor för att allt ska får plats.

Dessutom krävs väldigt mycket effekt, fullt utbyggt kan det handla om så mycket som 750 MW. En typisk svensk kärnreaktor genererar lite äver 1000 MW.

Att dra fram kraftledningar är en fråga för Svenska kraftnät som ansvarar för stamnätet och säkerställer att elen räcker.

Brookfield har mer än 100 miljarder euro investerade i digital infrastruktur, förnybar energi och halvledartillverkning över hela världen. Tidigare i år tillkännagav företaget ett program för investeringar i infrastruktur på 20 miljarder euro i Frankrike inklusive ett AI-center för 10 miljarder euro.

Företaget har investerat i Sverige sedan 2018 och äger bland annat torn för telekom, förnybar energi, social infrastruktur och logistiktillgångar.

Inget sägs om när datacentret i Strängnäs kan vara i drift.

Foto: Lina Östling