Brittisk krets får tjeckisk Risc V

Brittiska Ensilica ska använda tjeckiska Codasips Risc V-cpu-familj 700 i kvantsäkra mikrokontrollrar. 700-familjen använder minnessäkerhetstekniken Cheri.

Mikrokontrollrarna, både 32- och 63-bitare, är avsedda för cyberfysiska system inom försvar, industri, fordon och rymd.

Cheri är en teknik för att förhindra buggar orsakade av pekarfel. Codasip har själv varit med och utvecklat tekniken i Cheri Alliance.

– Cheri är en teknik som förändrar spelplanen och öppnar för en rad nya affärsmöjligheter framöver, säger Codasips vd Ron Black.

– Det här stärker vår förmåga att leverera funktionssäkra och cyberresilienta kisellösningar för långlivade tillämpningar där kraven på tillit och säkerhet är som högst, säger Ensilicas vd Ian Lankshear.

Ensilica utvecklar kundanpassade asicar inom fordon, industri, medicin och kommunikation. Codasip var en av de tidiga leverantören av Risc V-IP med en profil inom funktionssäkerhet och cybersäkerhet.