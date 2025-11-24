Amerikansk motorväg blir svensk elväg

Rise och Elonroad deltar i en amerikansk studie om elektrifierade vägbanor. Motorvägen Pennsylvania Turnpike ska få Elonroads konduktiva elskena i vägbanan.

Det är amerikanska beslutsfattare som vill veta om konduktiva elvägssystem är en skalbar lösning för att minska koldioxidutsläpp.

Projektet startar nu. Det genomförs som en del av programmet Future Mobility som finansieras av Vinnova.

Studien leds av svenska forskningsinstitutet Rise.

Elonroad bidrar med teknisk kunskap och erfarenhet från tidigare och pågående projekt, och tillför verkliga driftdata från konduktiva elvägar i olika miljöer. Rise simuleringsverktyg Mostashi anpassas till amerikanska förhållanden för att analysera trafikmönster, energianvändning och ekonomiska effekter.

Den amerikanska myndighet som driver Pennsylvania Turnpike är slutanvändare och bidrar med infrastruktur, trafikdata, operativa analyser och finansiering.

Resultaten kommer att spridas via ett nätverk av amerikanska transportmyndigheter.

– Genom att dela vår erfarenhet vill vi bidra till ett gemensamt kunskapsbygge med USA för att utforska hur elvägsteknik kan stödja framtidens mobilitet, säger Per Löfberg, Senior Project Manager på Elonroad.

– Man kan säga att vi hjälper USA att hitta sin nyckel till den elektriska motorvägen.

Vägtransporter står för 23 procent av USA:s utsläpp av växthusgaser. Elvägssystem (ERS) levererar energi till fordon medan de kör, vilket minskar behovet av stora batterier, reducerar kostnader och avlastar elnätet.

Tidigare forskning i USA har främst fokuserat på induktiv laddning. I denna studie utvärderas för första gången i större skala den konduktiva laddtekniken bakom Elonroads lösning. Den passar både personbilar och tunga lastbilar.

