Svensk Elektronik har flyttat

I början av året bestämde sig Teknikföretagen för att inte längre husera branschföreningar utan istället fokusera på den egna verksamheten. Branschföreningen Svensk Elektronik har nu hittat ett nytt hem i Näringslivets Hus, bara två kvarter från dagens adress.

Flytten har gått från Storgatan 5 till Storgatan 19, där bland annat Svenskt Näringsliv huserar.

”Flytten för oss närmare flera centrala aktörer inom industrin och gör det lättare att bevaka och påverka de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Samtidigt etablerar vi nu ett eget kansli som kommer fortsätta driva och utveckla verksamheten. Med den nya strukturen har vi ännu bättre möjligheter att fokusera våra insatser för att stärka konkurrenskraften hos våra medlemsföretag och främja en långsiktigt hållbar tillväxt i svensk elektronikindustri.”

En annan fördel med flytten är att det finns bättre konferens- och mötesrum vilket gör det enklare att arrangera styrelsemöten, seminarier och andra aktiviteter.

Har du vägarna förbi så titta in, Svensk Elektronik lovar att bjuda på en kopp kaffe och ett trevligt samtal om branschens utveckling!