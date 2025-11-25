Fem bidragsmiljarder till Onsemis tjeckiska SiC-fabrik

EU-kommissionen har godkänt att den tjeckiska staten subventionerar Onsemis utbyggnad av fabriken för krafthalvledare i Rožnov pod Radhoštěm med 450 miljoner euro. Den amerikanska halvledartillverkaren planerar att investera totalt 1,64 miljarder euro i anläggningen.

Onsemi har redan omfattande verksamhet i Tjeckien, inklusive tillverkning av komponenter i kisel och kiselkarbid. Den nya satsningen beskrivs som en av landets största industriinvesteringar någonsin. Syftet är att skapa en komplett europeisk värdekedja för krafthalvledare inklusive kapsling, vilket ligger i linje med EU:s ambitioner i Chips Act att stärka självförsörjningen.

Fabriken väntas tas i drift år 2027 och effektkretsarna kan användas till elfordon, snabbladdare, förnybar energi och andra industriella tillämpningar.

Onsemi är tillsammans med ST Microelectronics en av få tillverkare som är vertikalt integrerade, från kristallodling till kapsling.

I Tjeckien har Onsemi redan odling av kristaller, tillverkning av kisel- och kiselkarbidwafers (polerade och med epitaxiella skikt) samt ett renrum för tillverkning av kraftkomponenter i kisel.

I dag kan anläggningen producera över tre miljoner wafers per år, inklusive mer än en miljard kraftkomponenter. När projektet är färdigt beräknas verksamheten årligen bidra med över 270 miljoner dollar till landets bruttonationalprodukt.