Global batterijätte satsar på svenska natriumjontekniken

Uppstartbolaget Altris, som utvecklar katodmaterial och tillverkningsteknik för natriumjonbatterier, ska starta serieproduktion tillsammans med batterijätten Clarios och slovakiska Inobat. Ambitionen är att industrialisera 12 V-batterier för fordonsbranschen innan decenniets slut.

Clarios är tämligen okänt trots att koncernens batterier finns i vart tredje fordon och på alla kontinenter. Det hänger samman med att de flesta batterier säljs under andra varumärken, som Varta och Optima i Europa.

Koncernen säljer framförallt blybatterier som dels fungerar som startbatterier i bilar med förbränningsmotorer, dels driver elektronik, belysning och annat som ska strömförsörjas. Det senare behövs även i elbilar.

För två år sedan startade företaget ett samarbete med Uppsalabaserade Altris för att ta reda på om det är möjligt att ta fram en miljövänlig blyersättare som ger upp till 60 V. Därefter har Clarios investerat i Altris vid två tillfällen.

Nu stärks banden ytterligare genom ett samarbetsavtal kring plattformen Power Sodium. Plus att Clarios ska satsa en okänd summa.

Målet är att starta serieproduktion av lågspända natriumjonbatterier innan 2030 i en dedikerad fabrik i Europa eller USA. Anläggningen ska från början designas för skalbar tillverkning för att möta fordonsindustrins volym- och kostnadskrav.

Enligt bolagen uppvisar kemin god kallstartsförmåga ned till –25 °C, låg internresistans och hög effekttäthet – egenskaper som är avgörande för att batterierna ska vara användbara på vintern i både el- och hybridfordon.

Clarios och Altris ska tillverka de första natriumjoncellerna för fordonsbruk vid Inobats anläggning i Slovakien. Den togs i bruk 2024 och har en kapacitet på 50 000 celler per år.

Cellerna ska sedan valideras i Clarios labb i tyska Hannover.

Altris knoppades av från Uppsala universitet år 2017 för att kommersialisera en tillverkningsmetod för ett natriumbaserat katodmaterial som kan ersätta litium, kobolt och nickel i laddningsbara batterier.

Materialet blir både billigare och miljövänligare än dagens alternativ. Det består av järn, kväve, natrium och kol vilket företaget fyndigt döpt till Fennac (FeNNaC). Inom kemin är det däremot känt som Preussiskt vitt.

Katodmaterialet kan ge upp till 160 Wh/kg i en komplett battericell. Som jämförelse ligger litiumjonceller till fordon runt 260 Wh/kg.