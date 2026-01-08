Finländska Cloudberry startar europeisk halvledarfond

Helsingfors- och Londonbaserade Cloudberry har tagit in 30 miljoner euro i en ny riskkapitalfond inriktad på halvledare, fotonik och avancerade material. Fonden ska investera i de allra tidigaste skedena – pre-seed och seed – med fokus på teknik kopplad till beräkning, kommunikation, sensorer och kraftelektronik.

Pengarna till fonden kommer från offentliga och privata investerare, däribland statliga, finländska Tesi samt foudryt Globalfoundries och optobolaget Radiant Opto-Electronics. Enligt Cloudberry kommer 85 procent av kapitalet från investerare utanför Finland, vilket understryker den tydliga paneuropeiska inriktningen.

Fonden planerar att investera upp till 1 miljon euro per bolag i tidiga skeden och samtidigt avsätta kapital för följdinvesteringar när portföljbolagen skalar upp. Totalt siktar Cloudberry på omkring 20 europeiska bolag, från tidiga forskningsavknoppningar till företag som kommersialiserar innovationer inom fondens tre fokusområden: halvledare, fotonik och avancerade material.

– Vi ser detta som starten på en långsiktig satsning för att bygga Europas halvledarekosystem, säger Veera Pietikäinen, grundande partner på Cloudberry i ett pressmeddelande.

Hon pekar på att Europa har världsledande kompetens inom halvledare och fotonik, men länge har saknat specialiserade investerare som förstår hur dessa bolag ska skalas, och beskriver fonden som en plattform för att stärka Europas teknologiska suveränitet.

Cloudberry sällar sig till den exklusiva skaran av specialiserade fonder, som Imec Xpand och M Ventures, som också sysslar med investeringar i halvledare, fotonik och material.