Mobilnätet ger centimeternoggrannhet

Snart är det möjligt att positionera en användare som befinner sig utomhus med en noggrannhet under tio centimeter, enligt Ericsson. Inomhus försämras det till under en meter. Operatörer med ”sann 5G”, det som kallas 5GSA, behöver bara uppgradera mjukvaran för att kunna erbjuda tjänsten.

Positionering via mobilnätet kan både ses som en konkurrent och ett komplement till positionering med satelliter, Bluetooth eller andra dedicerade system.

Ericsson trycker på att det inte behövs någon extra hårdvara, det räcker med att uppgradera mjukvaran i mobilnätet. Dessutom ska strömförbrukningen vara lägre än för satellitbaserade alternativ.

För att underlätta för operatörerna har Ericsson tagit fram API:er för tillämpningar som tillverkning, sjukvård, säkerhet, fordon och drönare.

Tänkbara tillämpningar är virtuella stängsel (geofencing), spårning av gods och att uppskatta hur många personer eller saker det finns inom en given yta.

Tekniken har testats med ett antal utvalda kunder och ska lanseras kommersiellt under andra kvartalet.