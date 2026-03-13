Mässan prisar italienskt RTOS

EMBEDDED WORLD:

Mässan tycker att ett färskt operativsystem vid namn M8 är värt en Embedded Award i kategorin mjukvara.

M8 kommer från italienska konsulten Sqrrl, som tyckte att det saknades ett operativsystem som uppfyllde kombinationen Linuxkompatibelt, realtid och certifierbart. Klådan blev till ett eget projekt för två år sedan. Nu har det nått status MVP, Minimum Viable Product, och utvärderas i två pilotprojekt.

Och Sqrrl åker runt på mässor inom fordon, flyg, industri och försvar och presenterar M8.

Poängen med ett operativsystem som är kompatibelt med Linux är att du får en mycket existerande Linuxprogramvara på köpet.

M8 är en mikrokärna, vilket ger isolering som krävs för certifieringar som ASIL D, ASIL 4 eller DAL A.

Mikrokärnor är små eftersom bara fundamentala operativsystemsfunktioner är en del av operativsystemet, medan så kallade monoliter – som Linux – inkluderar exempelvis filsystem, nätverk, drivrutiner. Det gör det enklare att organisera robusthet, realtid och cybersäkerhet.

M8 stöder virtualisering och containerisering. Och det stöder flerkärniga heterogena processorer.

Ytterligare en poäng med M8 är europeisk IP-suveränitet. Italienska Sqrrl har sitt högkvarter i Modena – hemstad för Ferrari och Maserati.

Två av grundarna har jobbat många år på Sysgo. Där finns en produkt ganska lik M8, en certifierbar mikrokärna vid namn PikeOS med stöd för POSIX.

M8 är enda produkten hos Sqrrl. Men samma gäng driver Minerva, som är en avknoppning från universitetet i Modena och dess forskning i realtidssystem.