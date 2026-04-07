Ingen vill berätta hur ofta robotaxi får hjälp

Varken Tesla eller Waymo vill avslöja hur ofta mänskliga assistenter rycker in för att guida deras robotaxibilar i kniviga situationer. En amerikansk senator har ställt frågan. Han arbetar med ett lagförslag som tvingar självkörningsutvecklare att lägga korten på bordet.

Även Aurora, May Mobility, Motional, Nuro, och Zoox vägrade svara på senatorns fråga.

Det är lätt att luras av vissa robotaxibolags marknadsföring att det existerar autonoma taxibilar. Men alla robotaxibilar har fjärrassistenter. Bilarna ställs regelbundet inför situationer som kräver en människas bedömning. Och så kommer det alltid att vara, gissar en anställd på ett företag som säljer den här typen av fjärrassistans som tjänst.

Övervakarna läser av bilarnas sensordata, tolkar situationen och ger bilen förslag till åtgärd. Senatorn Edward Markey, kallar dem ”baksätesförare”.

Waymo började testa robotaxi utan assistent fysiskt närvarande i bilen år 2017. Idag bedriver Waymo kommersiell robotaxi på en handfull orter i USA utan assistent i bilen. Företaget avslöjar i senatorns enkät att det har 70 fjärrassistenter i tjänst vid varje tidpunkt, jorden runt.

En typisk interaktion varar bara några sekunder. Den exakta statistiken på hur ofta de 70 ingriper bevarar dock Waymo som en affärshemlighet – de säger sig inte vilja avslöja för sina konkurrenter – amerikanska och utländska (läs ”kinesiska”) – hur mogen deras teknik är.

Lika hemlighetsfulla var samtliga bolag som fick enkäten från den amerikanska senatorn Edward Markey. Han kommer att presentera ett lagförslag som kräver korten på bordet. Dessutom kräver han att trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA gör en extra granskning av fjärrövervakningen.

Assistansen kan i Waymos fall handla om allt från att kolla om kupén är städad till att avgöra om det är ok att passera ett utryckningsfordon. Personalen tilldelas uppdrag dynamiskt efter vilka kvalifikationer de har. De allra flesta gånger som Waymobilen ber om assistans hinner fordonet självt lösa problemet innan assistenten hinner svara.

Assistenten tar normalt inte fysisk kontroll över fordonet. Men det är känt att Waymo och Tesla – gissningsvis även övriga – även tillåter sig att fjärrstyra bilarna i låga hastigheter. Manövrering är riskabelt eftersom nätverket ger en fördröjning mellan assistent och bil. Waymo har aldrig använt fjärrstyrning utanför träning.

Halva Waymos remote-styrka sitter i Filippinerna och har enligt Waymo en latens på 250 ms.

ERT (Event Response Team) sitter i USA och tar de mest ansvarsfulla uppdragen, som som att hantera kollisioner eller interagera med förare eller utryckningspersional.