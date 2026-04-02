Matter förenklar för kameror och dörrklockor

Version 1.4 av Matterstandarden hade fokus på hembatterier, solceller, värmepumpar och varmvattenberedare. Version 1.5 som kom i höstas adderade kameror och dörrklockor. Nu släpps 1.5.1 där organisationen bakom standarden, CSA, filat av kanterna så att integrationen ska fungera smidigare.

Matter lanserades i oktober 2022 och har ambitionen att riva broarna mellan de olika ekosystemen för smarta hem – hos Apple, Google, Amazon, et cetera.

Amazon, Assa Abloy, Huawei, Ikea, LG, Samsung, Schneider och Signify är andra bolag som slutit upp bakom Matter.

Med Version 1.5 adderade CSA övervakningskameror och dörrklockor med kameror. Med 1.5.1utökas standarden med funktioner som multiströmmar så att en kamera kan leverera flera optimerade strömmar samtidigt. En högupplöst ström kan gå till inspelning eller lagring medan en ström med lägre upplösning kan gå till mobila enheter.

Vidare går det att skicka stillbilder kodade som HEIC vilket ger bättre kvalitet och mindre storlek jämfört med JPEG. Det finns också full support för videoformaten HLS och DASH som bland annat används vid uppladdning till molnet.

För dörrklockor går det numera att spela olika melodier beroende på vilken som aktiverats. Det går också att få ljud som styrs av årstiden eller andra parametar. Slutligen går det att trigga andra enheter i huset när någon trycker på dörrklockan.