Kineserna som äter Nvidias lunch

Huawei, Alibaba, Baidu, Cambricon, Hygon, MetaX och Iluvatar – i den ordningen – tog tillsammans 41 procent av den kinesiska AI-chipmarknaden i fjol. Amerikanska Nvidia var fortfarande större än dem alla tillsammans, med 55 procent.

Det berättar nyhetsbyrån Reuters.

Både Kina och USA motarbetar import av amerikanska processorer från Nvidia och AMD till Kina. USA vill hålla tillbaka Kina:s AI-utveckling och Kina vill bli självförsörjande inom halvledare.

Vad gäller de allra vassaste chipen har Nvidias marknadsandel efter exportförbuden gått ner till noll.

Men Nvidias och AMD:s sämre processorer är fortfarande snabbare än de snabbaste kineserna. Och får exporteras. Nvidia sålde 2,2 miljoner acceleratorkort till Kina i fjol, och AMD 0,16.

Inte heller i år kommer de två att gå lottlösa efter att både USA och Kina gått med på export respektive import av deras äldre processorer.

Samtidigt upplever nämnda kinesiska konkurrenter en säljboom. Huawei är den största av dem och sålde hälften av de kinesiska AI-chipen i fjol, motsvarande tre gånger fler än Alibaba som i sin tur sålde dubbelt så många som Baidu.

De kinesiska processorerna är inte lika vassa, men det du inte har i prestanda kan du kompetensera i volym.

I Shenzen färdigställdes i förra veckan ett AI-datacenter med en total prestanda på 14 exaflops, huvudsakligen från 10 000 processorkort utrustade med Huaweis AI-chip Ascend 910C. Datacentret har 50 kunder, bland dem AI-startupper, robotikföretag och universitet.

Staden Shenzen har satt upp ett väldefinierat mål: innan året är slut ska staden ha AI-datacenter med en sammanlagd kapacitet på 80 exaflops.

Kinesernas andel kan komma att växa ännu mer i år eftersom Kina börjat kräva att kineser kvoterar in kinesiska halvledare. Å andra sidan är Donald Trump förtjust i exportinkomsterna och har signalerat att export av vassare processorer kan komma att tillåtas.