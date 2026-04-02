Japanskt neuronnätschip i 1,4 nm om tre år

Japanska Fujitsu utvecklar en NPU (neuronnätsprocessor) för inferenser på japanska Rapidus 1,4 nm-process. Statliga strategiska finansiären Nedo tar merparten av notan på 3,4 miljarder kronor.

Neuronchipet ska integreras med Fujitsus 144-kärniga Arm9-superdatorchip Monaka, som tillverkas av TSMC i 2 nm.

Det här är Rapidus första bekräftade order på sin planerade 1,4 nm-nod.

Rapidus planerar att börja bygga sin andra fab 2027, med sikte på 1,4 nm-produktion runt 2029.

Rapidus första anläggning i Chitose, Hokkaido, är under upptrappning mot 2 nm-volymproduktion under andra halvåret 2027.

Fujitsu planerar även att till år 2030 att integrera ett eget CPU-chip med ett GPU-chip från Nvdia.

KÄLLA: Tom's Hardware