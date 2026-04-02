Intel köper tillbaka fabriken på Irland

År 2024 köpte ett konsortium av investerare med Apollo Global Management i spetsen 49 procent av Intels halvledarfabrik på Irland för 11,2 miljarder dollar. Nu köper Intel tillbaka den för 14,2 miljarder dollar.

Affären kan tyckas ologisk men Intel behövde helt enkelt rörelsekapital och hittade en möjlighet att sälja 49 procent av Fab 34 i Leixlip utanför Dublin. Idag är läget annat och Intel behöver inte längre ”lånet” utan kan ta tillbaka kontrollen över fabriken som kör Intel 4 och Intel 3, två processer som motsvarar 4 nm och 3 nm.

Bara Intel 18A, motsvarande 1,8 nm, är mer avancerad av företagets processer som är i kommersiell drift. Den senare finns än så länge bara i USA.

Affären finansieras med 6,5 miljarder dollar i lån och resten med egna medel.