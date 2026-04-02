Rimaster köper Konprod

Kontraktstillverkaren Rimaster i Rimforsa har köpt Konprod i Åtvidaberg. Företaget har 40 anställda och omsätter cirka 60 miljoner kronor.

Konprod täcker hela värdekedjan inom elektronikförsörjning – från materialanskaffning och prototypframtagning till serieproduktion. Rimaster skriver att förvärvet blir ett komplement till den befintliga verksamheten inom elektronik.

Ingen köpeskilling uppges.

Rimaster har en bredare repertoar, förutom elektroniktillverkning sysslar företaget med kablage, elskåp, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system.

Företaget har försäljning, design, utveckling och tillverkning i Rimforsa, Söderhamn och Horn. Dessutom finns verksamhet i Paracin, Serbien, i Czaplinek och Borne Sulinowo i Polen samt i Ningbo, söder om Shanghai, i Kina.

Säljkontor finns även i Belgien, Frankrike och Tyskland.

Rimaster har cirka 1500 anställda och omsatte drygt 1,3 miljarder kronor år 2024.