Fem AI-cpu:er från Sifive

Amerikanska Sifive släpper tre uppgraderade Risc V-cpu:er och två nya. De är alla designade på temat artificiell intelligens.

X100 är en ny cpu-familj för edge och IoT. Det är Sifives klenaste familj hittills: familjerna X100, X200, X300 och XM är var och en fyra gånger starkare än sin föregångare i listan – ”minst” fyra gånger vad gäller XM.

Två ”stora amerikanska halvledarföretag” ska redan ha X100-processorer i bruk. De två första officiella produkterna är X160 och X180. Tänkta tillämpningar är exempelvis fordonsindustri, autonoma robotar, industriell automation och smarta IoT-enheter.

Tre cpu:er släpps i sin andra generation: X280, X390 och XM. De har trimmat både sin skalära aritmetik och sin vektoraritmetik. XM har dessutom fått stöd för matrisaritmetik.

Samtliga X-familjer stöder koprocessorgränssnitten SSCI och VCIX.

Alla fem finns för licensiering nu. Under andra kvartalet nästa år borde de kunna börja tillverkas.

Servthehome har en bra presentation av Sifives nya kärnor (länk).

Sifive har fyra X-familjer