LibreLane ersätter OpenLane

OpenLane har länge varit standard för RTL-till-GDSII-flöden i open source-baserad asicdesign. Nu ersätts det av LibreLane, skriver EE Times.

Verktyget har utvecklats inom Fossi Foundation och markerar en omstart efter det att eFabless, en molnbaserad plattform för chipdesign och skaparen av OpenLane, gick i konkurs i våras.

OpenLane kombinerade tidigare projekt som Yosys, OpenRoad, Magic och KLayout, och användes bland annat med SkyWaters 130 nm-process. Begränsningarna blev dock tydliga: flödena var svåra att anpassa, och fel i konfigurationen kunde orsaka krascher långt in i designkedjan.

LibreLane bygger i stället på en Python-baserad infrastruktur med tydliga, väldefinierade API:er, skriver EE Times.

Målet är att behålla enkelheten från OpenLane – ett helt flöde kan fortfarande styras med en Tcl-, JSON- eller YAML-fil – men samtidigt erbjuda mycket större flexibilitet.

Kärnan i LibreLane är representationen av ”States”, objekt som beskriver designens aktuella tillstånd: netlistor, DEF-filer, layoutdata och olika mätvärden som yta i kvadratmikrometer. Varje State är oföränderlig och kan sparas i JSON-format, vilket gör flödena spårbara och reproducerbara. Själva arbetsmomenten definieras som ”Steps”, funktioner som tar in en State och skapar en ny. På så vis undviks globala databaser som riskerar att ge inkonsekventa resultat.

LibreLane har redan tagits i bruk i både forskning och industri. Tiny Tapeout använder verktyget för multiplexerdesign och som back-end för sina senaste projekt, och ChipFoundry har beslutat att införa LibreLane som sitt primära flöde.

Version 2.4.0 finns nu för Mac, Linux och Windows.