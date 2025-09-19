Ultraliten mems-resonator

Amerikanska SiTime – som utvecklar memskretsar tänkta att ersätta kvartskristaller – har adderat en ny och betydligt mindre produktfamilj kallad Titan. Kretsarna är bara 0,46 x 0,46 mm och därmed tillräckligt små för att användas i chipletbaserade systemkretsar till bland annat mobiltelefoner.

Titan kan antingen monteras kapslad på ett kretskort eller integreras okapslad i en systemkrets. Det senare alternativet eliminerar behovet av en separat komponent vilket spar kortyta. Dessutom är uppstarten tre gånger snabbare än för motsvarande kvartskomponent, strömförbrukningen upp till hälften och tillförlitligheten avsevärt högre.

Resonatorerna tål upp till 50 gånger mer vibrationer och stötar, vilket gör dem särskilt lämpade för krävande användningsmiljöer.

Tillverkningen görs av Fuji.

Enligt företaget kan resonatorer i Titanfamiljen ersätta 3–7 kvartskristaller som används för att synkronisera olika frekvenser i avancerade smarttelefoner. Eftersom Titan kostar mer än en vanlig kvartskristall (25–30 cent) passar den i dagsläget framförallt för premiumprodukter.

Förutom smarttelefoner kan resonatorerna användas i smartklockor, hörapparater, biosensorer, industriella IoT-enheter och hemautomation.

Den första modellen som finns i provexemplar är Titan SiT11100 på 32 MHz. Fler frekvensalternativ kommer senare under året och volymproduktionen väntas starta stegvis under 2026.