Ericsson och Nokia brädar Samsung i UK

Ericsson har tagit hem ett åttaårigt kontrakt med den brittiska teleoperatören Vodafone Three värt omkring 12,5 miljarder kronor. Nokias del är ungefär lika stor medan nyheten är ett bakslag för koreanska Samsung som satsat på att ta sig in i Storbritannien.

Ericsson blir ensam leverantör av kärnnätet till Vodafones och brittiska Threes samriskbolag kallat Vodafone Three med cirka 29 miljoner mobilkunder. Företaget blir dessutom exklusiv leverantör av radioprodukter i London, Edinburgh, Cardiff och Belfast.

Ericssons produkter kommer även att finnas i Leeds, Sheffield, Bristol, Aberdeen, Hull och Bournemouth, enligt pressmeddelandet.

Även den finländska konkurrenten Nokia har skrivit ett ungefär lika stort avtal med Vodafone Three, uppger Bloomberg. Det blir därmed en comeback efter att ha tappat Vodafone som kund i Storbritannien 2019.

Nyhetsbyrån konstaterar vidare att det är ett bakslag för sydkoreanska Samsung Networks som har satsat stort på att etablera sig i Storbritannien.