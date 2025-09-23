Modulärt testsystem för halvledarkomponenter

MP5000 är ett rackmonterat och modulärt testsystem från Tektronix. Det är avsett för bland annat halvledarkomponenter, lasrar, lysdioder och kiselfotonik.

Grunden i MP5000 är ett chassi med bygghöjden 1U och plats för tre mätmoduler. Vid lanseringen finns en SMU-modul (Source Measure Unit) och en strömförsörjningsmodul (PSU). Fler är under utveckling.

Strömförsörjningsmodulen passar enklare tillämpningar, medan SMU-modulen ger avancerad strömmatning och snabba mätningar.

MP5000 är tänkt för både utvecklingsarbete och produktionstester med högt genomflöde.

Varje chassi kan bestyckas med valfria moduler vilket ger upp till sex kanaler per chassi. Modulerna går att byta utan att man behöver plocka bort chassit från racket.

Behövs det fler går det att koppla ihop flera chassin via Tektronix kommunikationsprotokoll TSP-Link.

SMU-modul

Upp till 60 V eller upp till 1,5 A per kanal för samtidig matning och mätning

Två kanaler per modul

6½-siffrors upplösning, mäter ström ned till 100 femtoampere

1 MSa/s samplingshastighet

PSU-modul