AI-servercontainrar från Stockholm

Stockholmsbolaget Enbrilion lanserar ett datacenter som ryms i en container. Med ”container” menas här inte ett mjukvarupaket i en server, utan en fysisk container på 20 eller 40 fot som du fyller med servrar och lyfter på plats någonstans där det finns billig el och/eller någon som är intresserad av din spillvärme.

Du placerar datorkraften lokalt istället för att koppla upp dig mot en fjärran datahall. På köpet får du värme och en flexresurs för elförbrukningen.

Containrarna kommmer färdiga med rack, datanät och ett immersionskylsystem. Och till och med ett batteripack – du kan köra den som en energiö när elen är dyr.

Det enda du själv adderar är AI-servrarna, som Nvidia H100 eller RTX 4090 elller motsvarande. Behöver du mer datorkraft på platsen – eller mer spillvärme, kanske – kan du koppla in ytterligare containrar.

På platsen behöver det finnas el, datanät och en gjuten grund.

Containern är alltså en energiresurs lika mycket som beräkningskraft – en reglerbar last som kan leverera värme, lagra el och hjälpa till att stabilisera elnätet. Kommunens energibolag skulle exempelvis kunna låta en serveroperatör installera ett containersystem för ett samarbete kring fjärrvärme och elförbrukning.

Enbrilions containerdatacenter ska kunna vara driftklart på 6 månader, att jämföra med 14 om du byggde ett datacenter på platsen. Det hävdar Enbrilion i ett pressmeddelande.

Enbrilions tre containermodeller lanseras idag på Elmässan i Kista.

• Encube med upp till 54 kW beräkningseffekt för användning inomhus, som i kontor, sjukhus eller forskningslabb.

• Enedge för användning utomhus, för industri, telekom och smarta städer

• Ennova är ett skalbart kluster av flera moduler.

Enbrilion hoppas att det ska finnas kunder med behov av lokal AI-beräkningskraft inom allt från sjukvård till finans och industri och säger sig se stor efterfrågan från kommuner, regioner och energibolag som vill stärka el- och datasäkerheten.

Containrarna är TÜV-certifierade och tål nordiskt klimat.

Enbrilion grundades 2023 och har fem anställda. Företaget har samarbeten med kunder inom industri, kommuner och offentlig sektor i Norden och Europa.

Servercontainrar är ett etablerart koncept sedan flera år. De kallas även modulära eller prefabricerade datacenter. Kanske den energislukande AI-boomen sätter konceptet på dagordningen?