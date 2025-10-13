PCI Express-switch i 3 nm

Microchip blev först att släppa en PCI Express Gen 6-switch tillverkad i 3 nm. Den ska ha dubbla bandbredden jämfört föregångaren, samt lägre latens och högre energieffektivitet.

Jublet du hör inför detta produktsläpp kommer från AI-serverhallarna som enligt Microchip har ett skriande behov av bandbredd för att koppla samman CPU:er, GPU:er, systemkretsar och minne utan flaskhalsar. Gen 6 ska ha bättre stöd för små datapaket vilket särskilt ska gynna AI-beräkningar.

Produkten heter Switchtec Gen 6 och stöder upp till 160 banor och ger dubbla bandbredden (64 GT/s per bana) jämfört med Gen 5-switchar.

Den stöder inte bara hårdvaru-root-of-trust och secure boot och ska även ha post-kvantsäker kryptografi.

Produkterna finns nu för prov till kvalificerade kunder. Det finns även ett utvecklingskit att beställa.

Utveckling stöds av Microchips diagnostikverktyg ChipLink.