Infineon släpper verktyg för edge-AI

Om Infineons mikrokotrollerfamilj PSoc Edge är en av dina plattformar så finns det nya verktyg för att utveckla AI. AI Suite heter den nya mjukvarusvit som adderas till utvecklarmiljön Deepcraft.

Deepcraft får en utökning av sitt redan existerande edge-AI stöd, optimerat för PSoc Edge.

• Deepcraft AI Hub ger tillgång till 50 resurser: öppna modeller, Infineon-mjukvara, verktyg, lösningar och tillämpningsexempel inom industri, konsument och fordon.

• Deepcraft Studio Ett är ett utvecklingsverktyg för maskininlärning. Det stöder datorseende, inklusive fria Yolo-modeller.

• Deepcraft Model Converter konverterar egna och öppna modeller i PyTorch, TFLite eller Keras till både P Soc Edge och P Soc 6.

Med Deepcraft kan du enligt Infineon exekpelvis utveckla röststyrning med always-on-lyssning och en noggrannhet över 98 procent.

PSoc Edge är en familj snålkretsar med inbyggd AI-acceleration, baserade på en Cortex M-cpu och en snål 2,5D-gpu. De är cybersäkerhetsklassade till kategori 4 enligt Infineons egen standard EPC