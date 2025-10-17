JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Infineon släpper verktyg för edge-AI

Infineon släpper verktyg för edge-AI

Om Infineons mikrokotrollerfamilj PSoc Edge är en av dina plattformar så finns det nya verktyg för att utveckla AI. AI Suite heter den nya mjukvarusvit som adderas till utvecklarmiljön Deepcraft. 

Deepcraft får en utökning av sitt redan existerande edge-AI stöd, optimerat för PSoc Edge. 

• Deepcraft AI Hub ger tillgång till 50 resurser: öppna modeller, Infineon-mjukvara, verktyg, lösningar och tillämpningsexempel inom industri, konsument och fordon.

• Deepcraft Studio Ett är ett utvecklingsverktyg för  maskininlärning. Det stöder datorseende, inklusive fria Yolo-modeller.

• Deepcraft Model Converter konverterar egna och öppna modeller i PyTorch, TFLite eller Keras till både P Soc Edge och P Soc 6.

Med Deepcraft kan du enligt Infineon exekpelvis utveckla röststyrning med  always-on-lyssning och en noggrannhet över 98 procent. 

PSoc Edge är en familj snålkretsar med inbyggd AI-acceleration, baserade på en Cortex M-cpu och en snål 2,5D-gpu. De är cybersäkerhetsklassade till kategori 4 enligt Infineons egen standard EPC

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Infineon släpper verktyg för edge-AI
17 okt 2025 15:57 - Jan Tångring
Infineon släpper verktyg för edge-AI

Om Infineons mikrokotrollerfamilj PSoc Edge är en av dina plattformar så finns det nya verktyg för att utveckla AI. AI Suite heter den nya mjukvarusvit som adderas till utvecklarmiljön Deepcraft. 

ProduktLäs mer...
Rise i koreanskt  chipcenter
17 okt 2025 14:50 - Jan Tångring
Rise i koreanskt  chipcenter

Svenska forskningsinstitutet Rise och koreanska kollegan Kentech (Korea Institute of Energy Technology) etablerar ett gemensamt forskningscentrum i Naju City, Sydkorea, kring elektrifiering av transportsektorn och industrin.

NyheterLäs mer...
ST väljer svensk protokollstack
17 okt 2025 14:23 - Jan Tångring

Europeiska halvledartillverkarem ST Microelectronics adderar svenska RT-Labs implementeringar av industriell Ethernet till sina utvecklingsmiljöer för STM32.

ProduktLäs mer...
Ericsson befäster F&U i Kanada
17 okt 2025 13:17 - Per Henricsson

Telekomjätten Ericsson och den kanadensiska exportkreditnämnden EDC har tecknat ett avtal värt tre miljarder amerikanska dollar. Det sträcker sig över tre år, omfattar 5G, Cloud RAN, AI och kvantteknik plus att det ska gynna kanadensiska underleverantörer.

NyheterLäs mer...
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn
17 okt 2025 09:09 - Per Henricsson
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn

Konsumentelektronik, IoT-produkter och hälsovårdsapparater är tänkbara tillämpningar för Infineons mycket kompakta radarsensor i Xensiv-familjen. Den arbetar på det fria 60 GHz-bandet och kommer i en kraftigt förbättrad version.

NyheterLäs mer...
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal
16 okt 2025 16:33 - Jan Tångring
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal

Ett förnyat korslicensavtal mella Osram och Nichia omfattar tusentals patent inom LED- och laserteknik.

UncategorisedLäs mer...
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet
16 okt 2025 15:27 - Jan Tångring
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet

Australiska Talga får 82 miljoner kronor från Industriklivet för att skala upp teknik för bearbetning av grafit till anodmaterial.

NyheterLäs mer...
Italiensk waferfabrik invigd
16 okt 2025 12:39 - Per Henricsson
Italiensk waferfabrik invigd

I juni förra året fick den italienska staten klartecken från EU att subventionera taiwanesiska Globalwafers nya fabrik för tillverkning av 12-tums wafers. Nu har fabriken i norra Italien invigts, rapporterar Taipei Times.

NyheterLäs mer...
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa
16 okt 2025 08:56 - Per Henricsson
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa

Genom att köpa tyska BMK Group, med en förväntad omsättning på 3,3 miljarder kronor för 2025, blir Hanza den största börsnoterade kontraktstillverkaren i Europa. BMK är ungefär hälften så stort omsättningsmässigt och har runt 1500 anställda.

NyheterLäs mer...
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD
15 okt 2025 10:53 - Jan Tångring
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD



AMD:s kommande AI-chip MI450 kommer att finnas i Oracles AI-moln.  50 000 stycken MI450-kort ska tas i drift under tredje kvartalet 2026, med ytterligare expansion 2027 och framåt.

NyheterLäs mer...
AI-servercontainrar från Stockholm 
15 okt 2025 08:48 - Jan Tångring
AI-servercontainrar från Stockholm 

Stockholmsbolaget Enbrilion lanserar ett datacenter som ryms i en container. Med ”container” menas här inte ett mjukvarupaket i en server, utan en fysisk container på 20 eller 40 fot som du fyller med servrar och lyfter på plats någonstans där det finns billig el och/eller någon som är intresserad av din spillvärme.

ProduktLäs mer...
Därför agerade nederländska staten mot Nexperias ägare
15 okt 2025 08:31 - Per Henricsson

Enligt uppgifter i den nederländska tidningen NRC försökte den kinesiska ägaren till Nexperia rädda sin halvledarfabrik i Shanghai på Nexperias bekostnad. Uppgifterna fick Nederländernas regering att åberopa en krislag och ta över kontrollen av bolaget.

NyheterLäs mer...
Tele2 erbjuder IoT via satellit
15 okt 2025 07:58 - Per Henricsson
Tele2 erbjuder IoT via satellit

Tele2 blir först av de svenska operatörerna att erbjuda uppkoppling av IoT-noder via satellit. Företaget samarbetar med amerikanska Skylo.

NyheterLäs mer...
Trump stoppar jättesolanläggning
14 okt 2025 15:35 - Jan Tångring
Trump stoppar jättesolanläggning

Återigen sätter USA:s administration käppar i hjulet för förnybar energi. Den här gången är det vad som skulle blivit Nordamerikas överlägset största solkraftverk på 6,2 GW som plötsligt listas som ”avbrutet” i myndigheternas register.

NyheterLäs mer...
ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg
14 okt 2025 10:07 - Per Henricsson
ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg

I slutet av maj tog Nvidia beslutet att gå från 54 VDC till 800 VDC i matningen till serverracken för att lyfta effekten till korten och sänka förlusterna. En lång rad underleverantörer fanns med på tåget och nu ansluter sig även ABB.

NyheterLäs mer...
Riscfem fanns i vart fjärde chip
14 okt 2025 10:14 - Jan Tångring
Riscfem fanns i vart fjärde chip

Vart fjärde systemchip som tillverkades i fjol innehöll minst en Risc V-processor. Tillväxten överträffade dramatiskt prognosen, som sade 22 procent – om fem år.

NyheterLäs mer...
Broadcom och OpenAI gör AI-acceleratorer
14 okt 2025 07:49 - Per Henricsson

Efter Nvidia och AMD är det nu Broadcoms tur att skriva ett mångmiljardkontrakt med OpenAI om AI-acceleratorer. I Broadcoms fall handlar det om kretsar som redan är under utveckling tillsammans med OpenAI och där företagets teknik för transportera data i serverhallarna blir en av delarna. Effektförbrukningen uppges landa på 10 GW om hela avtalet blir verklighet.

NyheterLäs mer...
PCI Express-switch i 3 nm
13 okt 2025 15:13 - Jan Tångring
PCI Express-switch i 3 nm

Microchip blev först att släppa en PCI Express Gen 6-switch tillverkad i 3 nm. Den ska ha dubbla bandbredden jämfört föregångaren, samt lägre latens och högre energieffektivitet.

ProduktLäs mer...
Stort behov av elektronikingenjörer men försämrat löneläge
13 okt 2025 15:14 - Per Henricsson

Sveriges Ingenjörers årliga rapport om löner visar att elektronikindustrin har sett en viss nedgång i löneläge. Medellönen var 65 000 kronor i månaden för en civilingenjör och 57 500 kronor för en högskoleingenjör.

NyheterLäs mer...
Kina svartlistar Techinsights
13 okt 2025 10:28 - Per Henricsson

Det kanadensiska analysföretaget Techinsights, som bland annat plockar isär halvledarkomponenter, har svartlistats i Kina. Företaget kallas opålitligt och kinesiska företag är förbjudna att ha samröre med Techinsights.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)