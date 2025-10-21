Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna

MXO 3 använder samma asic och teknikblock som storasyskonen MXO 4 och MXO 5. Dessutom är det första gången Rohde & Schwarz erbjuder en budgetmodell med åtta kanaler.

– MXO 3 ersätter RTM3000 och är det första oscilloskopet i segmentet 100–1000 MHz bandbredd som har åtta kanaler, säger Ernst Flemming på Rohde & Schwarz.

Det sitter samma asic i MXO 3 som i MXO 4 och 5. Dock är den maximala bandbredden för nykomlingen begränsad till 1 GHz.

Antalet bitar i AD-omvandlaren är tolv (upp från åtta) vilket går att pressa till 18 i det som kallas HD-läge med hjälp av filter som tar ned bruset.

Samplingsfrekvensen är upp till 4,5 GSa/s medan minnet är på 125 MSampel som standard, vilket går att bygga ut till 500 MSampel.

Oscilloskopet kan trigga på 600 000 händelser per sekund med zontrigger vilket underlättar för den som vill hitta ett problem i tidsdomänen.

Instrumentet kan göra upp till 50 000 Fouriertransformer per sekund vilket är intressant vid EMI-problem eller när man tittar på övertoner.

När det gäller matematiska operationer klarar instrumentet upp till 600 000 per sekund.

– Vi släpper tre till fyra uppdateringar av firmware per år, så i princip får du ett nytt instrument varje år, säger Noha Ibrahim på Rohde & Schwarz.

Som tillval finns16 digitala kanaler, en vågformsgenerator på 50 MHz, protokollavkodning, extra triggfunktioner för olika bussar, plus analys av frekvenssvar.

– Användargränssnittet är lättanvänt, det tar bara en kvart att komma igång och kanske någon timme att behärska. Det går att söka efter det man vill ha och sedan hoppar den direkt dit.

Enklaste versionen med åtta kanaler kostar 12 500 euro.

– Det är hälften av vad det kostat tidigare, säger Ernst Flemming.

Den fyrkanaliga varianten börjar på 5350 euro.

Som brukligt går det att uppgradera bandbredden med mjukvarunycklar.